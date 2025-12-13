紐約州參議員劉醇逸暨紐約市消防局日前合辦消防知識講座 美國聯協公益會特別贊助

我的頻道

紐約訊
由美國聯協公益會贊助的消防知識講座日前在法拉盛舉行，由盧美華主任（左三）與孔憲衡會長（左四）主持，羅科隊長（左五）主講，張嘉勤（左一）與曹菊芬（左二）口譯。

為了提高社區居民的防火意識，共同守護家園安全，紐約州參議員劉醇逸(John Liu)暨紐約市消防局(FDNY)日前攜手合作，在法拉盛華僑文教服務中心舉辦「消防安全與預防講座」，由美國聯協公益會（UMA）特別贊助，吸引了數十位社區民眾聆聽並踴躍提問。

講座由劉醇逸辦公室主任盧美華、公益會會長孔憲衡聯合主持。主講人為纽约市消防局安全教育部門隊長教練傑瑞·羅科（Gerald/Gerry Rocco），即席口譯員為公益會的財務總監張嘉勤（Ken Cheung）以及管委會委員曹菊芬（Lucia Chan）。羅科指出，紐約市房屋以六層樓來區分是否防火，矮於六層為非防火材質，如遇火災，以盡速逃到樓外為宜；如果是樓高六層以上，為防火結構，遇火災可緊閉房門及單位大門，以免吸入濃煙而不適或窒息。如果不確定樓宇是否防火，請立即撥打311。如果面臨迫在眉睫的火災，請撥打911並立即離開。

羅科亦提示引發火災的三大原因:  （一）烹飪---切忌在無人看管的情況下煮食、切忌穿著寬鬆衣服煮食，不要用手拿起著火的鍋，也不要用水撲滅火苗。正確方法是熄滅爐火、在著火的鍋上倒小蘇打、蓋上鍋蓋。（二）電器---不要用延長線連接大電流電器，例如冰箱、空調等，也不要將大電流電器插在同一個插座或同一個電路。（三）吸煙---切忌在床上或躺著吸煙，也不要在昏昏欲睡、服用犯睏藥物時吸煙，更不要將點燃的香煙留在煙灰缸，應該用水徹底撲滅點燃的煙頭。羅科亦提到新款的煙霧探測警報器。他說，這種升級版警報器壽命為十年，密封式，無須定期打開更換電池，十分便民。

上述會後舉辦抽獎，送出消防局致贈的防火毛毯，而公益會亦貼心準備了手電筒與口哨等禮物，提高大眾自保防護意識。公益會聯繫電話：917-886-7663、917-687-8182、718-799-6180，通訊地址: United Mutual Association, P.O. Box 528295, Flushing, NY 11352，網站: www.uma-ny.org，電郵: [email protected]。更多消防安全知識或有意舉辦消防講座，請上網：  https://www.fdnysmart.org/。

紐約市 法拉盛 紐約州

