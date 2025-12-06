新世界超市(JMart) 小頸店双旦回饋酬賓　禮卡充值500元以上 10% 加值優惠再送好禮登場

新世界超市（J Mart）小頸店現推出「双旦狂歡 禮卡充值 10% 加值再加贈好禮」 優惠活動，敬請把握。

迎接歲末節慶採購高峰，新世界超市 (小頸店自本周五(12/5)起推出「双旦酬賓-禮卡10% 加值優惠」活動。即日起至12月18日止，到店購買或充值 JMart 禮卡$500以上皆享有 10% 額外加值外再實用好禮。僑胞們請把握這個年末最超值的回饋方案。

JMart 表示，本著回饋僑胞的經營理念，選擇在年底家庭聚會與節日料理需求增加的時刻酬賓是因為禮卡加值活動不僅可真正協助消費者降低採購成本，也讓節慶送禮更具彈性。禮卡適用於全店所有品項，包括生鮮蔬果、肉品海鮮、日用品、亞洲食品、節慶禮盒等，無使用門檻、無期限限制，一直是受到廣大家庭與上班族青睞。負責人表示，「多數家庭在年底本來就有大量採買需求，除禮卡額外 10% 加值並加贈如:冰紅茶/箱(充值$500)，紅棗或玉米油(充值$1000)，香米（充值$2000）等實用好禮，讓顧客在過節餐點或交換禮物時更有預算。」。JMart小頸店擁有200個車位大型停車場，佔地10萬平方英尺，交通位置非常便捷，滿足南來北往的各地僑胞購物。店内動線流暢，入門即可快速選購到所需商品，不論是歲末或是人流密度高的節假日，仍能保持購物舒適度。

新世界超市薄利多銷，由廠商、農場直接供應肉類、海鮮，和新鮮蔬菜等，完善物流管理系統和應用現代科技，包裝技術、冷鏈技術、信息科技等，提高營運效率；降低溫差的變化、完善密閉的保鮮包裝、縮短搬運貨配送時間等冷鏈物流管理，保證商品質量，減少商品損耗。商品種類齊全多樣，從美國品牌到多國進口食材皆一應俱全。配合節慶引進多款年節限定商品，各式品牌禮盒，東南亞 節慶禮品等，處處充滿蓬勃的節慶氣氛。

新世界超市總適時的推出優惠。前來購買禮卡的居民表示，平常就習慣在 JMart 小頸店採買，如今有 10% 加值，等於把未來家用支出提前打折。「年底開銷很大，多 10% 真的差很多，外加有實用好禮贈送，不僅自己要買，也替家人各買一張，因為真的非常划算。」提醒僑胞，年終禮卡加值活動限時至 12 月 18 日。顧客可於營業時間至服務台購買或充值，建議提前安排採購，以免節慶前夕人潮擁擠。不少居民也把禮卡視為日常儲值工具，一次充值多張，以便全年使用。JMart 表示未來將持續提升商品多樣性、優化購物環境，並推出更多符合社區需求的活動，持續成為小頸區居民最信賴的購物據點。

新世界超市（J Mart）小頸店提供最齊全的生鮮和多元化商品選擇，每周五在世界日報 刊登特價商品廣告及更多驚喜和優惠，讓您盡享購物樂趣。同時，歡迎餐館、商家、社團批發，蒞臨選購。小頸新世界超市營業時間(天天營業)：8:00AM-9:00 PM；地址：249-26 Northern Blvd., Little Neck, NY 11362 電話：718–229–2299