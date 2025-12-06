香港大埔宏福苑五級大火逾百人罹難華聯總會主席梁冠軍捐一百萬賑災

我的頻道

紐約訊
香港大埔宏福苑五級大火逾百人罹難，美國美東華人社團聯合總會主席梁冠軍捐款一百萬人民幣賑災。
香港大埔宏福苑五級大火逾百人罹難，美國美東華人社團聯合總會主席梁冠軍捐款一百萬人民幣賑災。

上星期的香港大埔宏福苑五級大火，造成151人死亡，仍然有30人失聯，海內外社會各界同聲哀悼。美國美東華人社團聯合總會主席梁冠軍27日即以個人名義捐款100萬元人民幣，並委託僑辦轉香港特區救災部門用於受災居民的緊急救援及受災群眾生活救助等相關工作，以解決受災民眾燃眉之急。

香港大埔宏福苑11月26日下午三時，發生嚴重火災。火災由宏福苑宏昌閣起火。不久整幢大廈棚架圍網燃燒形成衝天大火，火乘風勢沿棚架圍網延燒波及飄向屋苑其他樓宇，導致7座大廈起火，不少單位居民被困。

香港保安局局長鄧炳強宣佈: 直至30日下午，共有151人死亡，由於目前尚有近30人失蹤，預料罹難人數將會上升。

梁冠軍表示，希望通過這次捐贈行動能夠激發更多海內外華僑華人的善舉，形成一股強大的正能量，不僅為受災地區送去實質性的說明，也傳遞出中華民族“一方有難，八方支援”的深厚情誼。

梁冠軍同時表示，無論身在何處，中華兒女都應心繫家園，用實際行動詮釋血濃於水的親情，與祖(籍)國同呼吸、共命運。希望災區民眾早日渡過難關，恢復正常生活。

