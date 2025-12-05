麥王爭霸大會工作人員及來賓合影

2025「美國亞洲星麥王爭霸大賽」余仁生品牌贊助區域選拔賽己於紐約布碌崙 新鳳凰城大酒樓隆重舉行，現場聚集自全市各區的華人 社群，大會司儀由亞洲小姐大會主席車笑瑤及余仁生海外巿場代表william羅主恃，計有19 位參賽者分別以中文、英文、日文、西班牙語、意大利語等多語演唱，呈現出多元文化交融的音樂盛宴。每位選手僅有兩分鐘舞台時間，但人人盡力展現個人特色，無論是深情抒情、搖滾嘶吼，或富創意的表演形式，都讓觀眾連連拍掌。比賽雖為業餘舞台，但水準不輸專業演唱會，從服裝造型、舞台自信到歌唱技巧，都展現出紐約華人社區豐沛的藝術能量。

今年大會最大焦點，是特別邀請從香港返美、以機智反應聞名的藝人喬寶寶（Gill Mohinderpaul Singh）親臨擔任重量級評審。他全晚即興吐槽、妙語如珠，還與觀眾玩起「猜歌仔」遊戲，將現場氣氛推到一波又一波高潮。許多觀眾笑稱，來看比賽簡直像同時擁有一張演唱會票＋一張喜劇秀門票，可說值回票價。五位評審包括喬寶寶、鳳凰城集團總裁玲姐、資深音樂人 Tim Lee、法律界代表潘少玲律師及資深音樂人文敏，從唱功、舞台魅力、創意與語言技巧等層面進行專業評分。最終由 Irene 奪冠，第二名為 Amy & Gloria，第三名則是 Andy Cheng。其他特色獎項如 Jennifer Hu 的最佳造型、逍遙的最佳台風、曲音的特色聲線等，也為參賽者帶來實質肯定。

當晚討論度最高的橋段，莫過於特別設計的「30 秒余仁生產品廣告創作挑戰賽」。作為百年老字號、深受海外華人信賴的養生品牌，余仁生首次以創意形式參與社區文化活動，並以「讓健康變得更有趣」為主題。各嘉賓席代表需在 30 秒內即興構思一段余仁生產品推廣內容，無論是靈芝、燕窩、保健飲品還是家庭常用品，都成為參賽者的創意素材。有的模仿電視購物主持人、有的以 Rap 說唱方式推廣，有人甚至高喊「今晚唱得好，全靠余仁生補得早！」讓現場觀眾笑聲此起彼落。更有人重現 20 多年前的經典余仁生廣告語，讓在場許多移民家庭瞬間回到童年時光，勾起滿滿情感共鳴。主辦方表示，余仁生願意投入社區文化，不只是品牌曝光，更展現企業長期支持華人健康、關懷族群文化延續的理念。

比賽尾聲，喬寶寶更驚喜獻唱以印度母語改編的港式經典金曲，以跨文化方式為活動收官，引起觀眾掌聲雷動。許多觀眾紛紛表示，整場活動不僅精彩，也讓他們重新認識到華人品牌在美國社區中的力量，特別是余仁生以健康養生為核心進入年輕族群視野，令人印象深刻。

主辦單位對本屆活動結果相當滿意，表示比賽不僅帶來娛樂，也讓社區更加緊密，為年輕人提供一個展示夢想的舞台；而像余仁生這樣願意與文化活動合作的企業，也讓華人社區擁有更多資源與活力。主辦方透露，明年將與更多品牌合作，並擴大比賽規模，讓這項活動成為紐約華人年度最受期待的盛事之一。

