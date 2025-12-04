MILLO義大利精品服飾 年度特賣義大利名牌最高 70% OFF（三折起)

MILLO三十多年來被韓國社區貴婦名媛高度信任的重要原因之一——不只是名牌，更是「真正適合亞洲女性身材的精品」。

深耕韓國社區三十多年，只為亞洲女性打造的精品選物的MILLO義大利 精品時尚，特別推出感恩節 限定促銷活動，集結多個歐洲國際知名品牌，包含深受時尚圈推崇的Max Mara, Fabiana Filipi, Peserico, Manzoni24等一線精品，全場最高70% OFF，優惠活動至12月10日止。你在這裡找到的，不只是名牌，而是「真正的獨特」。

MILLO義大利精品服飾從家中地下室起家，深耕韓國社區三十多MILLO 精品時尚，始於1992年。當年，韓裔創辦人自家地下室開始經營服飾生意，靠著對時尚的熱情與對品質的堅持，店主每年親自前往義大利米蘭一件一件細心挑選、服務顧客，是當時韓國企業和大家族夫人固定選購服裝的秘密基地。

1996 年正式成立 MILLO，並在當地韓國社區正式扎根發展，一路走來，已深耕超過三十多年，並在韓國社區建立了極高的信譽與口碑，更受到許多貴婦、名媛、企業主與專業女性的長期支持與信賴。如今，由女兒接手經營第二代，延續這份對品質、服務與品味毫不妥協的精神，讓這份用心能被更多新世代顧客看見。

MILLO始終堅持最核心的經營原則，所有商品皆由義大利原裝進口，直接向品牌公司下單，一年以前預購，完全沒有中間商，因此價格更透明、更具競爭力；能第一時間取得最新系列；品質來源清楚、安心保證。因為少了中間層層加價，同樣是國際名牌，MILLO能提供顧客更合理、更親民的價格，這也是許多貴婦與長期客戶多年來持續回購的關鍵原因。

與一般精品店最大不同之處在於——MILLO的選品，全部都是依照「亞裔 女性身材比例」精心篩選。深知亞洲女性在：肩寬、身高比例、腰線位置、上身與下身長度等都與歐美模特兒不同。因此，店主Ellen表示：我們在每一季挑款時，除了看設計與品牌，更重視實際試穿效果、修身度與舒適度。

除了大家熟知的義大利Max Mara等經典大牌，時尚圈推崇的Fabiana Filipi, Peserico, Manzoni24等一線精品也在美國市面極少見，都是很難撞款的設計。店內的服飾從不做大量鋪貨，而是堅持小量、精選、獨特。因此，許多從20幾歲一路支持到50、60歲的忠實顧客都說，在MILLO買到的衣服：「穿了很多年依然不退流行，而且幾乎不會撞衫。」Ellen說，我們最驕傲的地方是，我們賣的不是短暫流行，而是可以陪伴你很久的經典與品味。現值感恩節限定回饋，年度最值得入手的時刻，不論是為自己入手一件經典外套，或是為家人準備高品質節慶禮物，現在都是一年之中最划算的時刻。

誠摯邀請您親臨體驗，感受真正為亞洲女性量身打造的精品選物：義大利原裝進口 × 專為亞裔身材精選 × 韓國社區三十多年信譽保證。MILLO時尚精品地址：150-24 Northern Blvd #G6, Flushing, NY 11358 (免費停車場)。電話或預約：718 598 3554 (英語電Ellen）。