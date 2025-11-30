美國華人婦女會舉辦慈善籌款會，為香港大埔宏福苑火災遇難者及殉職消防員家屬籌募援助款項

己成立二十三年的美國華人 婦女會將於二零二五年十二月三日在法拉盛 華策會福壽老人中心 舉辦振災慈善籌款晚會，聯同USA亞洲小姐競選及亞洲太太競選大會 𢹂手合作。為近期香港大埔宏福苑火災事故中的遇難者，以及在搶救行動中不幸殉職的消防員家屬籌集援助經費 ，期望以實際行動向受難家庭傳達全球華人社區的哀悼關懷與支持。

美國華人婦女會自創立以來 一直致力團結在美華人女性 發揮女性在家庭職場及社區中的重要力量 ，推動婦女在教育工作參政與社會地位等層面的平等，與進步 二十三年來 組織積極參與多項公益服務 ，包括社區關懷 長者支援 文化傳承 青少年教育 公益籌款及跨族裔合作等。項目 對紐約華人社區的長期貢獻獲得多方肯定 ，婦女會指出 隨著社會快速轉變及家庭結構的演變 ，現代女性在教育經濟育兒及家庭責任上承受更多挑戰 ，因此組織希望透過更多公共項目 擴大對婦女及兒童的支持 也持續推動華裔 在主流社會中的參與度。

此次慈善會獲得全美最大亞裔 非營利機構華人策劃協會的大力協助 活動場地由其屬下福壽老人中心提供 。

主辦方表示 CPC長期深耕社區 ，是極具影響力的社會服務機構 ，此次選擇與婦女會共同合作 不僅象徵亞裔社區團結的重要性 ，也展現華裔族群在面對公共事件時的責任感與行動力 ，籌款的目的在於協助受難家庭度過最艱難的時刻 讓他們感受到社區的溫暖與支持。

為提升活動能見度 主辦單位特別邀請三位亞洲小姐首席歌手Andy CheChe及ANNY，蒞臨現場演出 以歌聲為籌款助力 也以藝術方式向遇難家屬表達關懷，三位歌手皆表示 能為公益盡一份心力，深感榮幸 盼以自身影響力喚起更多人，對事件的關注 主辦方強調 活動當日將邀請社區領袖 ，各族裔機構代表 民選官員及媒體，一同參與 希望透過跨社區合作 擴大善款來源 讓援助更具力量。

美國華人婦女會並承諾 所有籌得善款，將全數委託中國駐紐約總領事館安排 ，直接交付遇難者及殉職消防員家屬 ，以確保每一分愛心都能確實送達最需要的人手中 ，婦女會指出 華人社區一直秉持一方有難八方支援的精神 ，過去多起事故中 社區民眾都展現高度互助 ，能夠再次集結力量 支持那些面臨巨大傷痛的家庭 是華裔社群的重要使命。

主辦方呼籲華人社區商家慈善團體青年學生及居民，積極參與活動 表示每一筆捐款不論金額大小 ，都是對受難家庭最直接的支持 ，也是對消防員無私奉獻的最好致敬 ，同時也希望藉此活動促進華人社區凝聚力 ，加深不同族裔之間的交流合作 共同打造更安全更和諧的社會環境。

活動資訊

日期 二零二五年十二月三日星期三

時間 下午六時至八時

地點 華人策劃協會CPC福壽老人中心

地址 13314 41st Avenue Flushing NY 11355

捐款方式

支票抬頭

USA ChineseAmerican Women Federation Inc