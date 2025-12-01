我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷「惡血女王」Theranos荷姆斯 或尋求川普赦免

NBC民調／花4年讀大學 63%民眾直言「不值得」

沈永欣醫生加盟法拉盛「紐約綜合疼痛管理中心」

紐約訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
沈永欣醫生加盟法拉盛「紐約綜合疼痛管理中心」。
沈永欣醫生加盟法拉盛「紐約綜合疼痛管理中心」。

由任雅力醫生(ALEXANDER RANCES, D.O.)主持的法拉盛「紐約綜合疼痛管理中心」，採用新一代痛症管理和治療方法，深得患者歡迎。今年前些時候得到沈永欣醫生(Dr. Stephanie Shen)的加盟，加強了對痛症患者的服務。與任醫生一樣，沈醫生亦屬於華人社區的新一代痛症專科醫生，都極具親和力和關愛，誠心為患者提供各種痛症治療的建議和方法，幫助找到最佳治療方案，改善生活品質。

沈永欣醫生出生於華裔家庭，成長於布朗士，年少時常與父母週末訪問法拉盛的印象依舊清晰。她喜歡這裡的煙火氣，對加入法拉盛的醫療服務十分興奮，她是一位致力於改善慢性疼痛患者生活質量的介入性疼痛專家，為受到疼痛困擾的人士提供以同情和關愛為基礎的護理，並採用經過驗證的方法來改善他們的功能和生活質量。

沈醫生在紐約大學醫學院獲得了醫學博士學位。在明尼蘇達州著名的Mayo Clinic完成了四年的麻醉學住院醫師培訓，並獲得與Mayo Clinic醫院的疼痛專家在本院及其他州分院共同培訓的機會。隨後她在紐約市的西奈山醫院完成了一年的介入性疼痛管理專料培訓。除此之外,沈醫生還曾在台灣的國立台灣大學醫學院附設醫院和三軍總醫院參與醫學研究。沈醫生在麻醉學和疼痛醫學領域均獲得相關醫學認證。

沈醫生採用綜合性鎮痛方案，整合先進技術、循證治療及提供全方位以患者為本的關懷。由於瞭解移民群體在醫療方面所面臨的特有挑戰，她致力於為患者提供充滿同情心、便利性和具有語言意識的醫療服務，確保患者能夠被傾聽和被理解。與任雅力醫生一樣，她的目標是讓患者充分瞭解疼痛管理及整體健康。專治疾病與治療方案: 頸椎及腰椎類疼痛，神經射頻消融術，關節類疼痛，脊椎刺激療法，肌腱炎，脊體成形術(骨水泥)，消炎止痛針，富血小板血漿治療術等。

診所治療項目：脊椎骨折，坐骨神經痛，椎間盤突出，各種肩、頸、臂、手及髖、膝關節痛，肩周炎，癌症疼痛，內臟、盆腔痛，手術後頑固疼痛等。

最新微創痛症手術，脊管減壓，脊椎骨擴張成形術，脊椎神經刺激，高頻脊椎小關節神經電療術，硬膜外和椎管內注射，脊椎關節封閉，各種神經阻滯，四肢關節注射，再生療法(血小板、幹細胞注射)，骨膠原注射等等。

「紐約綜合疼痛管理中心」法拉盛診所地址：133-38 41 Rd., Suite 2N, Flushing, NY 11355。電話：718-939-5200。曼哈頓：305 7th Ave., #13C, New York, NY 10001。預約電話：646-647-0022。網站：www.ipmny.com

關節 法拉盛 布朗士

上一則

紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪

下一則

55次通話僅12次成功 紐約市公立醫院多語種翻譯服務不力
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

全城過節街道冷 紐約法拉盛主街反塞爆人潮

全城過節街道冷 紐約法拉盛主街反塞爆人潮
凱盛欣榕律師樓一站式法律服務

凱盛欣榕律師樓一站式法律服務
法拉盛1年來20家店歇業、35店新張 奶茶店及火鍋店居多

法拉盛1年來20家店歇業、35店新張 奶茶店及火鍋店居多
法拉盛奶茶、火鍋強勢進駐 這菜系式微「倒一家少一家」

法拉盛奶茶、火鍋強勢進駐 這菜系式微「倒一家少一家」

熱門新聞

華埠再現大規模抗議ICE衝突，數百示威者與警方爆發推撞。(市議員Chris Marte提供)

ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕

2025-11-30 07:38
王悅綺勇奪今年紐約州高中跳水1米板冠軍，已被哈佛大學提前錄取。(張Nancy提供)

長島高中華裔女生王悅綺獲跳水金牌 被哈佛提前錄取

2025-11-25 07:17
兩名華裔紐約居民於23日下午被發現陳屍大西洋城知名的博加塔(Borgata)酒店客房內，死因離奇，目前仍在調查。死者為一名男子與一名女子。(博加塔官網)

紐約2華人大西洋城酒店離奇身亡 女頸椎折斷男自我刺傷

2025-11-26 15:26
聯邦農業部新規將導致紐約州3萬5000名合法綠卡居民失去糧食券資格，遭紐約領銜的21州及華盛頓特區檢察長聯盟提告。(記者范航瑜╱攝影)

綠卡居民失領糧食券資格 紐約州領銜提告

2025-11-27 06:29
美國國家氣象局的預報顯示，本周紐約和新澤西可能再迎一波冬季天氣，一場沿海風暴將於12月2日(周二)橫掃這些地區。紐約市以北地段可能將在當日迎來積雪，紐約市內則更有降雨的可能。(記者范航瑜╱攝影)

紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪

2025-11-30 15:40
川普總統(左)與造訪白宮的紐約候任市長曼達尼握手。(路透)

曼達尼：我仍認為川普是法西斯及暴君

2025-11-23 11:37

超人氣

更多 >
ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕

ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕
1天中這時段最容易察覺失智 專家：5大徵兆要注意

1天中這時段最容易察覺失智 專家：5大徵兆要注意
紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪

紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪
跑道結冰…達美航空降落後衝出滑行道 機頭幾乎撞地

跑道結冰…達美航空降落後衝出滑行道 機頭幾乎撞地
「手插口袋」中國司長台前強硬 會後即赴大連安撫日企

「手插口袋」中國司長台前強硬 會後即赴大連安撫日企