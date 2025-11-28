凱盛欣榕律師樓一站式法律服務

我的頻道

紐約訊
由王欣榕律師主理的凱盛欣榕律師樓，法律服務精准，高效，專業。
由擁有法學博士和稅法專業碩士，王欣榕律師主理的凱盛欣榕律師樓Kai Law Services PLLC，法拉盛凱辛那大道和布碌崙八大道，皆設有辦公室，並有精通各語的專業團隊提供服務，方便更多華人前往諮詢和委託。王律師與多位猶太人與華人律師共同組成的法律團隊，提供服務範圍廣泛，設有移民，離婚，房地產，信託和財產（稅務）規劃部門，民事訴訟和破產部門，並於法拉盛布碌崙同步為僑胞提供移全方位一站式優質法律服務，收費合理，歡迎預約洽詢。

凱盛欣榕律師樓團隊主要律師王欣榕律師是紐約州執牌律師，從業經驗超過10年，畢業於美國頂尖法學院喬治城大學法學院（GEORGETOWN LAW），擁有法學博士（JD）和稅法專業碩士（TAX LLM），王律師曾在知名移民律師事務所工作多年，後在曼哈頓中城的大規模精品律所擔任律師，一直深為許多高淨值人士辦理各類法律和稅務相關宜，廣受讚譽。目前她帶領的專業法律團隊至法拉盛布碌崙，為僑胞提供最專業的法津服務，包括了：

一，移民Immigration：I130 申請、I485 申請（律師陪同問話）、各類移民和移民簽證申請，青少年綠卡，豁免，開案，BIA上訴，U簽證申請，聯邦催辦令；

二，離婚與家事法院Divorce & Family Court:無爭議離婚 、婚前（婚中後）協議、失蹤離婚，登報離婚、有爭議離婚、孩子撫養權／撫養費；

三，房地產Real Estate and Business Sale／Purchase, Contract Review：住宅房產過戶與買賣；商業房產過戶與買賣；CONDOBOOK製作；租約審閱與撰寫；房地產相關訴訟糾紛；生意買賣與過戶；

四，稅務與信託遺產：遺囑、生前信託、白卡信託、特殊需求信託、離島資產保護信託、各類不可撤銷信託、各種IRS稅務糾紛；稅務規劃；信託託管服務；

五，破產Bankruptcy：第七章個人破產、第十三章個人破產、第十一章公司破產。

的律師事務所。。

王律師及其團隊專業敬業，一直堅持保護客戶的法律權益是法律從業人員的最重要工作。如有任何法律相關問題，請致電：718-308-5180 ，或預約凱盛欣榕律師樓法拉盛辦公室：41-25 Kissena Blvd. ,Suite 128, Queens, NY 11355（百利大廈）；布碌崙新辦公室：6410 8th Avenue, Suite 1B，Brooklyn, NY 11220。

移民 布碌崙 法拉盛

過感恩節有經濟壓力 2成紐約人靠分期付款負擔帳單

紐約客談╱亞當斯雖脫聯邦罪責 州級追訴大門仍未關
