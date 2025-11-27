我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拍受災戶沒同理心？香港大火「震撼照」故事曝光

「經歷超級世紀惡夢」香港宏福苑住戶吐心聲 靠它成功帶愛貓逃生

海豚游泳培訓中心與國際泳術接軌 不斷進步

紐約訊
圖說：奧運金牌選手Cullen Jones與海豚游泳總教練Tiffany和優秀學員Theodore在講座合影。
圖說：奧運金牌選手Cullen Jones與海豚游泳總教練Tiffany和優秀學員Theodore在講座合影。

為了游泳訓練課程和方法與國際接軌，海豚游泳培訓中心總教練Tiffany 葉經常出席美國或世界性泳界盛會，學習當前世界先進泳術，並以此培訓海豚的教練和學生。今年秋季總教練Tiffany帶領學員參加「奧運教練及奧運選手」舉辦的講座和培訓。出席的有多位美國及國際泳隊教練和奧運選手包括：曾擔任六屆美國奧運隊總教練 Mark Schubert; 曾擔任九屆奧運和國際名人堂教練Joszef Nagy; 前美國國家隊成員，現任Alabama大學泳隊總教練 Margo Geer; 前任歐洲國家奧運隊教練Paul Donovan; 奧運金牌選手Cullen Jones。

經由海豚訓練出來的多位學員表現優異。在今年女子組紐約和長島高中游泳錦標賽中，學員們分別在不同高中包括史蒂文生、布碌崙科技、布朗斯科技、皇后區法蘭西斯及長島各區泳隊中，為奪標立下汗馬功勞。

1997年在曼哈頓成立的海豚游泳培訓中心是紐約歷史最悠久的游泳中心之一，目前在皇后區、布碌崙及長島均有開班。2024年6月海豚全新旗艦泳池更是盛大開幕。海豚旗艦泳池是擁有4條泳道的恆溫泳池，該嶄新的游泳中心舒適寬敞、設備先進，加上停車方便，可為家長和學生們提供更完備的服務。

海豚擁有100多位耐心熱誠、質素優良的教練陣容，各級學員在正確掌握指定技能後可獲頒發各級游泳畢業證書。該中心採小班制、嚴格按照課程進度教學，每位教練細心指導不超過4位學生，所以學員可在最短時間內輕易地掌握泳術。教學全部在室內泳池進行，水溫保持在華氏80至85度，故全年均可授課。28年來，曾有數萬位學生在海豚游泳培訓中心訓練下掌握游泳技能。

海豚總教練Tiffany葉為美國專業游泳協會 (ASCA)執照教練，擁有30多年驕人的教學經驗。她是美國紅十字會執照教練主考官、前美東大學游泳冠軍、全美國游泳學校協會 (USSSA) 會員、世界游泳專業教練協會 (WSCA) 會員及美國紅十字會成員。Tiffany是美國或世界性泳界盛會出席者或主講者之一，向來對推動華裔打入美國運動界主流不遺餘力。

海豚的籃球班和空手道班廣受好評，該中心不僅游泳班享有盛譽，籃球班和空手道班亦由名師主持，擁有20多年的豐富教學經驗，帶領學員們對課程產生濃厚興趣，提升運動技能，成果卓越。

冬季課程12月3日起在法拉盛、布碌崙和長島區共六個場地同時開學。查詢電郵：[email protected] , 電話：(718)359-7743，網站www.dolphinswimming.com。

奧運 長島 布碌崙

上一則

法拉盛奶茶、火鍋強勢進駐 這菜系式微「倒一家少一家」

下一則

百人會「回顧、先驅與英雄」 趙小蘭分享移民之路與領導理念
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

重慶健美賽混入「小胖子」 眾人憋笑…他的女朋友表態

重慶健美賽混入「小胖子」 眾人憋笑…他的女朋友表態
金融時報：美國24日已在阿布達比祕密舉行俄烏和平談判

金融時報：美國24日已在阿布達比祕密舉行俄烏和平談判
布碌崙植物園冬季光影展登場 打造一條宛若魔幻森林步道

布碌崙植物園冬季光影展登場 打造一條宛若魔幻森林步道
冷水泳、康普茶、維他命真能防冬季生病？BBC訪三位專家揭迷思

冷水泳、康普茶、維他命真能防冬季生病？BBC訪三位專家揭迷思

熱門新聞

王悅綺勇奪今年紐約州高中跳水1米板冠軍，已被哈佛大學提前錄取。(張Nancy提供)

長島高中華裔女生王悅綺獲跳水金牌 被哈佛提前錄取

2025-11-25 07:17
ICE紐約行動總監基納洛表示，移民執法對象不僅限於嚴重罪犯；圖為ICE於堅尼路所捕非法移民。(記者劉梓祁╱攝影)

「不限嚴重罪犯」ICE紐約總監：未犯罪移民亦會被拘捕

2025-11-22 07:11
兩名華裔紐約居民於23日下午被發現陳屍大西洋城知名的博加塔(Borgata)酒店客房內，死因離奇，目前仍在調查。死者為一名男子與一名女子。(博加塔官網)

紐約2華人大西洋城酒店離奇身亡 女頸椎折斷男自我刺傷

2025-11-26 15:26
徐家樹以6425萬元，收購位於法拉盛市中心緬街41-60號的置地大廈。(本報檔案照)

華商徐家樹 6425萬元買下緬街置地大廈

2025-11-22 01:25
一名22歲華裔青年上周於皇后區地鐵站遭列車撞擊身亡。警方根據初步調查表示案件暫無犯罪嫌疑，但家屬認為事件仍有多處疑點，盼能尋得目擊者還原經過。(受訪者提供)

華裔青年地鐵墜軌亡 警初判跳軌 家屬認為不可能自殺

2025-11-19 01:28
紐約市議會上周通過一項法案，要求大型住宅使用固定式垃圾容器，並授權市清潔局(DSNY)向部分公寓、共管公寓(condo)及合作公寓(co-op)每戶每年收取最高55元費用。(記者高雲兒╱攝影)

紐約市議會通過垃圾容器新規 這些住戶恐年繳55元

2025-11-22 14:41

超人氣

更多 >
香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制

香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制
白宮發言人李維特親戚逾期居留且涉非法 遭移民拘留

白宮發言人李維特親戚逾期居留且涉非法 遭移民拘留
香港宏福苑大火為何如此嚴重？業界人士指「三大殺手」釀災

香港宏福苑大火為何如此嚴重？業界人士指「三大殺手」釀災
香港大火已致44死45傷 工程公司3人被捕、火勢難控可能原因曝光

香港大火已致44死45傷 工程公司3人被捕、火勢難控可能原因曝光
與川普通話後 高市稱日本「無立場」認定台灣法律地位

與川普通話後 高市稱日本「無立場」認定台灣法律地位