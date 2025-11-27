海豚游泳培訓中心與國際泳術接軌 不斷進步

圖說：奧運金牌選手Cullen Jones與海豚游泳總教練Tiffany和優秀學員Theodore在講座合影。

為了游泳訓練課程和方法與國際接軌，海豚游泳培訓中心總教練Tiffany 葉經常出席美國或世界性泳界盛會，學習當前世界先進泳術，並以此培訓海豚的教練和學生。今年秋季總教練Tiffany帶領學員參加「奧運 教練及奧運選手」舉辦的講座和培訓。出席的有多位美國及國際泳隊教練和奧運選手包括：曾擔任六屆美國奧運隊總教練 Mark Schubert; 曾擔任九屆奧運和國際名人堂教練Joszef Nagy; 前美國國家隊成員，現任Alabama大學泳隊總教練 Margo Geer; 前任歐洲國家奧運隊教練Paul Donovan; 奧運金牌選手Cullen Jones。

經由海豚訓練出來的多位學員表現優異。在今年女子組紐約和長島 高中游泳錦標賽中，學員們分別在不同高中包括史蒂文生、布碌崙 科技、布朗斯科技、皇后區法蘭西斯及長島各區泳隊中，為奪標立下汗馬功勞。

1997年在曼哈頓成立的海豚游泳培訓中心是紐約歷史最悠久的游泳中心之一，目前在皇后區、布碌崙及長島均有開班。2024年6月海豚全新旗艦泳池更是盛大開幕。海豚旗艦泳池是擁有4條泳道的恆溫泳池，該嶄新的游泳中心舒適寬敞、設備先進，加上停車方便，可為家長和學生們提供更完備的服務。

海豚擁有100多位耐心熱誠、質素優良的教練陣容，各級學員在正確掌握指定技能後可獲頒發各級游泳畢業證書。該中心採小班制、嚴格按照課程進度教學，每位教練細心指導不超過4位學生，所以學員可在最短時間內輕易地掌握泳術。教學全部在室內泳池進行，水溫保持在華氏80至85度，故全年均可授課。28年來，曾有數萬位學生在海豚游泳培訓中心訓練下掌握游泳技能。

海豚總教練Tiffany葉為美國專業游泳協會 (ASCA)執照教練，擁有30多年驕人的教學經驗。她是美國紅十字會執照教練主考官、前美東大學游泳冠軍、全美國游泳學校協會 (USSSA) 會員、世界游泳專業教練協會 (WSCA) 會員及美國紅十字會成員。Tiffany是美國或世界性泳界盛會出席者或主講者之一，向來對推動華裔打入美國運動界主流不遺餘力。

海豚的籃球班和空手道班廣受好評，該中心不僅游泳班享有盛譽，籃球班和空手道班亦由名師主持，擁有20多年的豐富教學經驗，帶領學員們對課程產生濃厚興趣，提升運動技能，成果卓越。

冬季課程12月3日起在法拉盛、布碌崙和長島區共六個場地同時開學。查詢電郵：[email protected] , 電話：(718)359-7743，網站www.dolphinswimming.com。