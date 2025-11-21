Star Subaru斯巴魯紐約信譽最佳4S店凡購車者憑世界日報廣告即可獲得大禮包

斯巴魯（Subaru）Crosstrek全新款以其優越的性能和可靠安全口碑繼續成為北美購車用戶的最愛。

位於法拉盛北方大道上的的Star斯巴魯 4S店（Star Subaru）服務社區23年，以其便利的交通、優質的服務和大量的現車供應，穩坐美東穩坐美東斯巴魯經銷商頭把交椅，車行的規模達到區域平均水準的三倍。現公司推出最優惠的購車大禮，凡即日起憑本報刊登的廣告到店購車或租賃的客戶，可任選兩項高價值的原廠配件升級：1.Starlink 4K行車記錄儀：支援碰撞自動封存和手機即時監控，為行車安全提供全方位保障，或原廠遙控啟動系統：通過智慧手機APP即可遠端控制車輛啟動，極大提升用車便利性。希望對斯巴魯有興趣的僑胞前往諮詢，不要錯過了這份大禮。

據Star斯巴魯 4S店（Star Subaru）總經理Zack介紹，目前斯巴魯有多款熱銷車型，其中更以森林人（Forester）最具代表性，全新款的森林人是第六代產品，這款車有幾個關鍵特點值得介紹，首先是它的動力系統，搭載2.5升水準對置四缸發動機可輸出180馬力，燃油經濟性方面，高速每加侖可達33英里，城市可達26英里；安全性能突出，它配備了EyeSight駕駛輔助系統包括自適應巡航控制、預碰撞制動、車道保持輔助、緊急停車輔助功能等等；超強越野性能，離地間隙8.7英吋起，X系統提供雪地/土路和深雪/泥地兩種模式 並具備3000磅的拖曳能力；寬敞的內部空間和科技配置，新款森林人提供了74.4SF的載物空間，配備有11.6英吋的中控觸屏，支持AppleCarPlay和Android Auto，Touring版還增加了駕駛員注意力監測系統，以上的種種都為斯巴魯爭取更多的新用戶。

Star斯巴魯 4S店（Star Subaru）有著寬敞明亮的新車展示廳，每天基本都有近百輛的現車供應，總經理Zack表示，車行建立了高效的供應鏈體系，每週都從新澤西港口直接提運新車，確保庫存始終保持最新狀態，這種模式讓車行能夠兌現快速交付的服務承諾此舉深受消費者的青睞。為消費者提供了前所未有的選擇空間。Zack強調，斯巴魯（Subaru）連續16年榮膺北美最可靠汽車品牌的堅實背書下，精准切入紐約皇后區 多元市場，特別是為華人 社群帶來顛覆性的購車解決方案，首先Zack深知皇后區多元文化背景，尤其是華人消費者的獨特需求，為此Star Subaru打造了紐約獨樹一幟的全華語服務生態，覆蓋國語、粵語、福州話及多種方言的專業銷售團隊，從車輛性能詳解到金融方案談判，全程母語溝通，消除資訊差；接著他們推出「信用助力計畫」，FICO信用分580分以上即有資格申請貸款 ，有效解決新移民及信用重建客戶的融資難題，大幅降低購車門檻，而且車行還為購車者進行註冊、上牌、保險一條龍服務，讓購車者當天就可開心的開車回家。

Star Subaru皇后區旗艦展廳地址：206-26 Northern Blvd, Queens, NY 11361

7天營業，中文諮詢服務專線：718-819-0100。