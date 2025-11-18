我的頻道

去年來美中國學生減4% 人數僅次印度 但經濟貢獻更高

華人眼中的美國職場潛規則：族裔圈子、升遷障礙

紐約協力門窗提供優質服務年終歲末裝潢整修多加利用

紐約訊
紐約市協力門窗（AMAXX WINDOW INSTALLATION GROUP）提供優質的門窗訂製與安裝服務，歡迎年終歲末商家住戶送往迎來，裝潢美化環境多加利用。此外，凡訂購協和（Crystal）品牌門窗，可享超級特價，免費升級為節能玻璃系列，限時供應，免費估價，預約請早。

該公司高層主管Peter Wang與Andrew Wang說，冬季來臨，想保持室溫又想節能、降低瓦斯費與電費，不妨從置換老舊漏風門窗，改裝新式嚴密高效門窗著手。再說，各大年節接踵到來，客戶或親友互訪頻繁，飲宴聚會特別多，有必要換裝公司行號或居家空間的腐朽門窗，令身處環境更加溫暖舒適又溫馨，而具備25年安裝經驗的紐約協力門窗，正可在專業門窗安裝、維修、保修以及更換玻璃、彈簧、紗網、五金配件等各項工程上，助商家與住戶一臂之力。

協力門窗王氏主管介紹該公司的各項優勢與特點:（一）專屬設計師為客量身打造門窗，提升房屋價值。（二）安裝團隊使用25年壽命的專業用窗戶安裝封膠，保證不變型。（三）堅持使用經過認證產品，因而所裝門窗即使在氣候變化下，也都能經得起嚴苛考驗。（四）為推廣本地中小企業，協力採行專屬會員制，給予會員特優福利。（五）協力專屬會員可在協力網站查詢訂單進度與狀況，並得知會員獎勵制度的實施辦法。（六）提供可轉讓的10年保修權益。（七）為客安裝WINDOWS EU、Andersen、Pella、Crystal WINDOW & DOOR以及MARVIN等諸多名廠品牌，同時提供免費諮詢和測量服務，讓您無後顧之憂。

為了讓您更快的獲得報價，請準備：（一）如果更換雙層玻璃，請提供玻璃大概的寬度和高度、玻璃類型、窗框材質、玻璃的相片以及窗戶大概的位置和離地高度；（二）更換彈簧，請提供窗戶洞口的尺寸以及窗戶和彈簧的照片；（三）更換五金配件或搖把，請提供窗戶和五金配件的照片。只要您提供上述資料，協力門窗將會根據要求做出判斷，並提供相關建議和報價。

協力門窗七天營業，電話: 516-605-7173洽Andrew Wang，347-430-8043洽Peter Wang，電郵:  [email protected]，網站:  AmaxxWindow.com，地址： 31-10 Whitestone EXPWY, Flushing, NY 11354。

電費 紐約市

台裔網紅「紐約吃霸王餐」5度被捕 暗示可上床換餐費

法拉盛汙水設施 政府大玩「聲東擊西」
