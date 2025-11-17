近期活動
11月17日（週一）:
●皇后區農場乾草車遊！
Queens County Farm Hayrides!
11/17, 1pm - 4pm
Location： Queens Farm Park
https://www.queensfarm.org/
11月18日（週二）:
●銀髮族心肺塑身課程
Senior Cardio Sculpt
11/18, 9am - 10am
Location：43-31 39th St Queens
https://www.nycgovparks.org/
11月19日（週三）
●冬季藝術系列：黏土創作樂
Winter Art Series: Clay Craze
11/19, 7pm - 9pm
Location:Fort Totten Park
https://www.nycgovparks.org/
11月20日（週四）
●成人書友會
Adult Book Club
11/20, 6pm – 7pm
Location:21-45 31 St., Astoria
https://www.queenslibrary.org/
11月21日（週五）
●森林療癒體驗
Forest Bathing
11/21, 1pm - 2:30pm
Location:Riverside Park
https://riversideparknyc.org/
11月22日（週六）
●賞鳥體驗：新手篇
Birding: Beginner Birding
11/22, 10am - 11am
Location:Captain Tilly Park
https://www.nycgovparks.org/
11月23日（週日）:
●家庭藝術活動：製作迷你生態瓶
Family Art Project: Tiny Terrariums
11/23, 10am - 1pm
Location:Wave Hill
https://www.wavehill.org/
