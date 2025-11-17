我的頻道

紐約訊
11月17日（週一）:

皇后區農場乾草車遊！

Queens County Farm Hayrides!

11/17, 1pm - 4pm

Location： Queens Farm Park

https://www.queensfarm.org/

11月18日（週二）:

●銀髮族心肺塑身課程

Senior Cardio Sculpt

11/18, 9am - 10am

Location：43-31 39th St Queens

https://www.nycgovparks.org/

11月19日（週三）

●冬季藝術系列：黏土創作樂

Winter Art Series: Clay Craze

11/19, 7pm - 9pm

Location:Fort Totten Park

https://www.nycgovparks.org/

11月20日（週四）

●成人書友會

Adult Book Club

11/20, 6pm – 7pm

Location:21-45 31 St., Astoria

https://www.queenslibrary.org/

11月21日（週五）

●森林療癒體驗

Forest Bathing

11/21, 1pm - 2:30pm

Location:Riverside Park

https://riversideparknyc.org/

11月22日（週六）

●賞鳥體驗：新手篇

Birding: Beginner Birding

11/22, 10am - 11am

Location:Captain Tilly Park

https://www.nycgovparks.org/

11月23日（週日）:

●家庭藝術活動：製作迷你生態瓶

Family Art Project: Tiny Terrariums

11/23, 10am - 1pm

Location:Wave Hill

https://www.wavehill.org/

皇后區

紐約公寓管理員與包裹賊嫌犯衝突身亡？案情反轉 警方釋放嫌犯

僑社籌備雙十升旗 李志強設宴表謝意
皇后區將辦首屆「無障礙旅遊會議」 倡包容觀光

皇后區將辦首屆「無障礙旅遊會議」 倡包容觀光
熱門新聞

重磅消息：華人，華裔，華僑請注意！ ！ ！

2025-11-05 12:42
皇后區法拉盛一名華人理髮店員工本月在前往美國公民及移民局(USCIS)例行報到時，突然遭移民及海關執法局(ICE)拘押，並被送往新澤西州移民拘留中心。圖為ICE幹員10月21日在曼哈頓華埠的逮捕行動。(美聯社)

紐約法拉盛理髮店員工法庭報到 遭ICE拘捕 社區陷恐慌

2025-11-13 07:17
前紐約市長白思豪今年9月出席一場在義大利的活動，手中拿著莫札瑞拉起司。(歐新社資料照)

前紐約市長白思豪劈腿已婚官員 進步派女友心碎分手

2025-11-09 15:49
隨著向移民局報到時被捕的事件頻發，紐約市不少華裔移民已開始考慮放棄庇護程序，甚至希望能提前回中國。(記者高雲兒╱攝影)

紐約華人按時報到被拘捕引恐慌 有人已考慮放棄留美、提前返中

2025-11-15 20:25
隨著本季最強冷空氣來襲，紐約周一晚間入夜後預計氣溫將驟降至20多度。(記者曹馨元╱攝影)

紐約「一夜入冬」體感溫度降至25度 可能降雪

2025-11-10 13:07
長島納蘇郡啟動招攬行動，鎖定憂慮「曼達尼政權」的市內居民；圖為傑瑞柯住宅外。(記者劉梓祁╱攝影)

長島納蘇郡推宣傳搶人潮 瞄準紐市搬遷族

2025-11-10 06:13

2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了

2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了
慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身 唱一半掩面痛哭

慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身 唱一半掩面痛哭
川習會後 謝鋒：歡迎美民眾訪中 已對美打通入境堵點

川習會後 謝鋒：歡迎美民眾訪中 已對美打通入境堵點
高物價惹民怨 川普關稅政策急轉彎 避免衝擊明年期中選舉

高物價惹民怨 川普關稅政策急轉彎 避免衝擊明年期中選舉
改變洗衣1技巧 省時又能延長衣服壽命

改變洗衣1技巧 省時又能延長衣服壽命