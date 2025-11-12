華航北美飛亞洲「黑五優惠」搶先登場，優惠機票全面八折起

眾所矚目年度促銷「黑色星期五優惠(Black Friday Sale)」提前開賣！

中華航 空北美地區推出限時黑五優惠，讓超值折扣延伸至旅途中，邀您以最聰明的方式探索亞洲。自11月11日起至12月2日止，舉凡經由華航北美(包含洛杉磯 、安大略、舊金山 、西雅圖、紐約、鳳凰城以及溫哥華航站) 、或自美國內陸城市轉機經由上述機場出發至亞洲機票 全面限時八折起，心動不如行動，詳情請即瀏覽華航官網https://northamerica.china-airlines.com/2025-black-friday-sale_ch/或聯絡各大旅行社或洽詢訂購。此外，建議旅客可持續關注華航北美官方網站與社群帳號(Facebook/Instagram)，即時掌握在地最新活動訊息，以便更輕鬆規劃下一趟夢想亞洲之旅。

*鳳凰城直飛台北 一站往返不中停

令人引頸期盼的台北─鳳凰城直飛航線，將於12月3日正式啟航，每周三、五、日直接往返台北、鳳凰城兩地不中停，省去過往轉機之不便，提供前往亞洲的旅客頂級、快速便利的選擇。鳳凰城航線班表（CI-035 鳳凰城─台北 16:00/22:20+1；CI-036 台北─鳳凰城 16:30/13:35）。鳳凰城為華航深耕北美市場重要據點及接轉內陸城市的樞紐，旅客透過與西南航空 (Southwest Airlines)聯程機票，銜接北美內陸各大城市如丹佛、達拉斯、休士頓、拉斯維加斯、堪薩斯城、芝加哥等超多座美國城市。

* 結盟西南航空 一票輕鬆暢遊

中華航空攜手西南航空，串聯美國、墨西哥超過百座城市與台灣、亞洲多城，打造橫跨美亞的轉接航線網絡。凡購買2026年1月19日（含）以後出發的行程，可直接於華航官網預訂包含華航與西南航空的聯程航班，享受更加順暢、便利的接駁體驗。自美國出發的旅客，即可透過華航與西南航空合作推出的一站式訂票服務，先搭乘西南航空航班前往華航美西五大門戶─安大略（ONT）、舊金山（SFO）、洛杉磯（LAX）、西雅圖（SEA）與鳳凰城（PHX），再無縫銜接華航直飛亞洲航線，暢遊台北並轉飛亞洲其他城市，享受跨航報到、行李直掛的便利體驗，輕鬆開啟探索亞洲的精彩旅程。

*療癒雲端派對（Care Bears）愛心小熊萌翻登場

華航攜手台灣知名手搖品牌五桐號，共同打造可愛又療癒的雲端派對，並與美國經典品牌(Care Bears)愛心小熊跨界合作，於高空中獨家推出繽紛甜點、特色飲品與冰淇淋，為旅客帶來萬呎高空的超萌幸福體驗。

自台灣出發之全航線、全艙等旅客皆可享用限定點心。長程線經濟艙供應「茶花紅烏龍風味半月燒」，全航線豪華經濟艙則有「覆盆子蜜香紅茶馬卡龍」，並將依節慶推出限時驚喜甜品，為旅程增添無限驚喜與甜蜜回憶。

華航2026限量桌曆

華航2026限量桌曆，以「解鎖世界之旅」為主題，結合AI空服員迎賓設計，精選12座兼具文化故事與想像空間的城市航點，邀請旅客跟隨華航的腳步，一起探索世界之美。二月篇章展現鳳凰城的紅土地景與超級月亮，象徵美國西部的探索精神；四月以捷克畫家慕夏的藝術風格詮釋布拉格的典雅氣息；五月則以繽紛萬花筒視角描繪清邁的多彩美食文化。限量桌曆預計於10月底起陸續致贈予合作企業及晶鑽、翡翠會員。

華航持續以「華航品質 從心做起」的品牌承諾，期望成為旅客最值得信賴的旅伴，攜手共賞世界的精彩與美好。