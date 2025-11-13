Costco太子牌威州花旗參大促銷養生自用 餽贈親友首選

欲查詢Costco特價期間與門店資訊，可掃描二維碼。

感恩節將至，還沒想好要買什麼慰勞自己和拜訪親友嗎? Costco 一年一度的太子牌威州參大促銷來啦，太子牌威州花旗參片9安士特價$59.89，原枝花旗參茶80茶包特價只要$25.09，都在指定門店限量供應，售完為止，養生同好千萬不能錯過這次的大優惠。

Costco(好市多 )近年引進越來越多廣為人熟悉的華人品牌，養生業界翹楚的太子牌，長年來被選定為Costco唯一的花旗參品牌。太子牌花旗參橫跨全美東西岸近100家好市多門店，其官網也有售賣。近日在各大社交平臺上有大量粉絲討論和分享太子牌花旗參好市多的特價消息，帶動了好市多威州花旗參的搶購旋風，更讓美國主流市場更進一步瞭解威州花旗參的養生補氣效用。

眾所皆知，Costco對入駐品牌挑選十分嚴格，穩居全美銷量冠軍寶座的太子牌，對產品質量與食品安全的承諾與要求從未有絲毫懈怠，不僅如此，太子牌更是不斷精益求精，持續從威斯康辛州 花旗參農業總會（GBW）認證的參農中，嚴格甄選頂級花旗參，並確保產品符合美國食品藥物管理局（FDA）最嚴苛的食品安全標準及嚴格生產質量管理規範，正是這全方位、嚴謹的品質把控，鑄就了太子牌值得信賴的金字招牌；因此，長期以來一直是Costco唯一的花旗參合作夥伴；不僅是華人優質品牌在美國主流市場影響力日益增強的重要里程碑，更印證了市場對威斯康辛州花旗參養生保健功效的認可。

威斯康辛州獨特的地理環境與氣候條件，孕育出富含高濃度人參皂苷的優質花旗參，這一點已獲得多項科學研究與醫學領域的證實。而太子牌包裝上醒目的威斯康辛州花旗參農業總會（GBW）老鷹徽號官方認證，更是其百分百原產地證明的重要標識。GBW農會主席Robert Kaldunski曾多次說明：花旗參須於處女地種植，凡種過花旗參的土壤無法再次種植人參，任何大雨、下雪、蟲害等因素均可能造成花旗參損壞而無法收成，且一般要種植3-4年才能採收，因此非常珍貴。

傳言指花旗參不能帶到亞洲地區，使不少消費者擔憂忐忑。美國花旗參的翹楚美國太子行深知返鄉餽贈親友的心意以及顧慮，為了讓消費者買得安心，帶得放心，太子行給消費者最大的保障——凡攜帶太子牌花旗參進亞洲地區，一旦被海關沒收，太子行將提供全額退款。詳情可瀏覽太子行官網「花旗參退款保證」的通告。

想瞭解更多關於太子牌花旗參片與花旗參茶於Costco各門店資訊，可以掃描下方二維碼、致電美國太子行800-732-2328、或瀏覽太子行臉書Facebook粉絲專頁princeofpeaceus。