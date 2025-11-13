我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

太陽磁爆 矽谷又現絢爛極光 「不用去阿拉斯加就能看」

美政府停擺落幕 民主黨爆內鬥：舒默遭圍剿 期中選舉變數升高

Costco太子牌威州花旗參大促銷養生自用 餽贈親友首選

紐約訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
欲查詢Costco特價期間與門店資訊，可掃描二維碼。
欲查詢Costco特價期間與門店資訊，可掃描二維碼。

感恩節將至，還沒想好要買什麼慰勞自己和拜訪親友嗎? Costco一年一度的太子牌威州參大促銷來啦，太子牌威州花旗參片9安士特價$59.89，原枝花旗參茶80茶包特價只要$25.09，都在指定門店限量供應，售完為止，養生同好千萬不能錯過這次的大優惠。

Costco(好市多)近年引進越來越多廣為人熟悉的華人品牌，養生業界翹楚的太子牌，長年來被選定為Costco唯一的花旗參品牌。太子牌花旗參橫跨全美東西岸近100家好市多門店，其官網也有售賣。近日在各大社交平臺上有大量粉絲討論和分享太子牌花旗參好市多的特價消息，帶動了好市多威州花旗參的搶購旋風，更讓美國主流市場更進一步瞭解威州花旗參的養生補氣效用。

 

眾所皆知，Costco對入駐品牌挑選十分嚴格，穩居全美銷量冠軍寶座的太子牌，對產品質量與食品安全的承諾與要求從未有絲毫懈怠，不僅如此，太子牌更是不斷精益求精，持續從威斯康辛州花旗參農業總會（GBW）認證的參農中，嚴格甄選頂級花旗參，並確保產品符合美國食品藥物管理局（FDA）最嚴苛的食品安全標準及嚴格生產質量管理規範，正是這全方位、嚴謹的品質把控，鑄就了太子牌值得信賴的金字招牌；因此，長期以來一直是Costco唯一的花旗參合作夥伴；不僅是華人優質品牌在美國主流市場影響力日益增強的重要里程碑，更印證了市場對威斯康辛州花旗參養生保健功效的認可。

 

威斯康辛州獨特的地理環境與氣候條件，孕育出富含高濃度人參皂苷的優質花旗參，這一點已獲得多項科學研究與醫學領域的證實。而太子牌包裝上醒目的威斯康辛州花旗參農業總會（GBW）老鷹徽號官方認證，更是其百分百原產地證明的重要標識。GBW農會主席Robert Kaldunski曾多次說明：花旗參須於處女地種植，凡種過花旗參的土壤無法再次種植人參，任何大雨、下雪、蟲害等因素均可能造成花旗參損壞而無法收成，且一般要種植3-4年才能採收，因此非常珍貴。

 

傳言指花旗參不能帶到亞洲地區，使不少消費者擔憂忐忑。美國花旗參的翹楚美國太子行深知返鄉餽贈親友的心意以及顧慮，為了讓消費者買得安心，帶得放心，太子行給消費者最大的保障——凡攜帶太子牌花旗參進亞洲地區，一旦被海關沒收，太子行將提供全額退款。詳情可瀏覽太子行官網「花旗參退款保證」的通告。

想瞭解更多關於太子牌花旗參片與花旗參茶於Costco各門店資訊，可以掃描下方二維碼、致電美國太子行800-732-2328、或瀏覽太子行臉書Facebook粉絲專頁princeofpeaceus。

 

美國太子行創辦人楊應瑞成立美國慈親基金會及「和平之君兒童福利院」，致力於將愛和希望帶給孤殘兒童，幫助他們建立自信，通過康復培訓增加它們的自理能力，發揮他們的潛能，在被領養後提供多方面的輔助，幫助他們健全成長。消費者購買的每一包花旗參片，都帶著滿滿對孤殘兒童的祝福。欲瞭解更多關於基金會的工作與使命或參與慈善活動，請瀏覽美國慈親基金會官網 https://popsfoundation.org。

美國境內近百Costco指定門店均可見太子牌威州花旗參片特價。
美國境內近百Costco指定門店均可見太子牌威州花旗參片特價。

Costco 好市多 威斯康辛州

上一則

退伍軍人紀念日 中華民國退伍軍人 頂寒風參加紐約市遊行

下一則

年初83.5萬成交 川普童年故居牙買加莊園再掛牌 開價230萬
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來

好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來
習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆

習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆
美國國際警察退伍軍人基金會 舉辦慈善晚宴籌款

美國國際警察退伍軍人基金會 舉辦慈善晚宴籌款
許氏參業集團亮相 2025 第八屆中國國際進口博覽會 持續半世紀匠心精神，連續八年參展推廣優質美國花旗參

許氏參業集團亮相 2025 第八屆中國國際進口博覽會 持續半世紀匠心精神，連續八年參展推廣優質美國花旗參

熱門新聞

重磅消息：華人，華裔，華僑請注意！ ！ ！

2025-11-05 12:42
該品牌「Great Value」被檢測出銫-137輻射污染的冷凍生蝦，批號為8005540-1、8005538-1和8005539-1，商品編碼則為738108，保存期限到2027年3月15日。圖為8大道攤商販售同品牌、不同品項的冷凍蝦。

3包10塊…布碌崙非法販售冷凍蝦 與輻射召回產品同品牌

2025-11-07 18:23
聯邦航空管理局(FAA)宣布，將從今日起對包括紐約都會區內多座機場實施航班削減，以維持飛安安全。(美聯社)

全美砍航班 紐約3大機場全上榜…旅遊業者提醒這樣訂票

2025-11-07 16:20
前紐約市長白思豪今年9月出席一場在義大利的活動，手中拿著莫札瑞拉起司。(歐新社資料照)

前紐約市長白思豪劈腿已婚官員 進步派女友心碎分手

2025-11-09 15:49
隨著本季最強冷空氣來襲，紐約周一晚間入夜後預計氣溫將驟降至20多度。(記者曹馨元╱攝影)

紐約「一夜入冬」體感溫度降至25度 可能降雪

2025-11-10 13:07
反警立場鮮明的曼達尼獲選為下一屆紐約市長，已令紐約市警出現離職潮。(記者劉梓祁╱攝影)

曼達尼警政觀惹士氣下滑 紐約市警恐掀離職潮

2025-11-09 06:09

超人氣

更多 >
習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆

習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆
好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來

好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來
ID未隨身 家人補送也沒用 芝多名華人遭ICE拘捕

ID未隨身 家人補送也沒用 芝多名華人遭ICE拘捕
咖啡香蕉請注意…川普總統盯上你們了

咖啡香蕉請注意…川普總統盯上你們了
開放60萬中國生 川普：否則美大學一半會倒閉

開放60萬中國生 川普：否則美大學一半會倒閉