美國紐約法拉盛慈惠堂推出2026年2月16、17日開春團拜敬請報名預約

美國紐約法拉盛慈惠堂外觀美輪美奐，堂皇莊重。

美國紐約法拉盛 慈惠堂(Temple of Mercy Charity)謹定於明年國曆2026年2月16日（周一，農曆十二月廿九日）深夜11點子時舉行開春團拜，誦經祈福；接著翌日即國曆2026年2月17日（周二，農曆正月初一）早上8點至下午4點開放參拜。至於2026的太歲燈、光明燈、改運、跳關、太陽，消災祈福，均歡迎各界前去燒香與問事，即日起開放報名，敬請提早登記，以利安排。

該堂道長沈真萍介紹，法拉盛慈惠堂供奉無極瑤池大聖西王金母大天尊像，每天日間9至2時開放，逢周四公休，初一、十五及菩薩聖誕與法會期間除外，歡迎信眾踴躍前往參拜禮佛。

1992年，法拉盛慈惠堂在法拉盛凱辛納 大道創立，及至1998年擴張至現址，人員與設備日臻完善，裝潢亦力求美輪美奐，堂皇莊重。創堂33周年的慈惠堂，地址: 135-23 37th Ave, Flushing, NY 11354 （介於緬街與王子街，亞洲酒店隔壁)，電話: 718-460-8575、718-885-6998。