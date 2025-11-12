法拉盛整齊牙科感恩聖誕大特惠

我的頻道

紐約訊
整齊牙科的強大醫療團隊，由年輕有為的金院長率領。
開業四分一世紀的「整齊牙科」(Prime Smile Implants)盛大慶祝感恩節與聖誕節，推出活動假牙和牙齦治療六折，植牙植2送1特惠，機不可失，敬請各界多加把握。

整齊牙科由20餘年專業經驗的金院長（Dr. Daniel D. Kim, DDS）主持。他說，人有一口好牙，才能吸收營養，維護身心平衡健康，兼且滿足口腹之欲，享受美食與人生。此外，擁有整齊美觀皓齒，對於展露歡顏，建立人際關係也有莫大助益。但是如果不巧罹患牙齒病變，那就要靠現代科技手法來亡羊補牢。該診所引進新穎的韓國Osstem，是世界前五名的高端植體品牌，能增加植牙成功率，也能延長植體的使用年限。金院長還提示，該診所也用瑞典與德國製植牙，性能卓越，給予病人十足信心；而另一種瑞士氧化鋯植牙，則為新式的美容植牙，也是不錯選擇。

說到3D數位導航植牙技術，金院長則點明這項新穎技術的多重優點:  （一）一天完成： 無切口、速度快、疼痛少。（二）手術時間短： 術後恢復快，減少回訪次數，最適合忙碌上班族，也適合長者及高血糖、高血壓患者。（三）親水性植牙： 適合糖尿病與骨質疏鬆患者。（四）準確度高： 3D電腦掃描，精確判讀患者口內的3D立體影像。（五）安全性高： 醫師可以預知體質缺損修補方案，保障患者的健康和安全。（六）CAD/CAM設備: 最新口腔掃描技術，精密微創植牙。

於此同時，整齊牙科提供全方位口腔醫療服務: （一）牙齒整型/矯正： 牙齒、舌側、透明與快速矯正。（二）交通事故特殊治療： 接受汽車保險賠償。（三）美容牙科： 瓷牙貼片、激光美白、ZOOM美白。

整齊牙科共開兩州兩家診所，均設停車位，紐約診所：38-34 Parsons Blvd, #1A, Flushing, NY 11354 (入口在羅斯福大道)，電話：718-460-9440/1，開診: 周一至五，日間10:30-7時，網站: www.PrimeSmileDentalist.com，電郵:  [email protected]新澤西州診所：321 Broad Ave., Building F, #5, Ridgefield, NJ 07657，電話：201-313-2277，開診: 周二四六，日間10-5時，網站： AlignDentalCare.com，受理汽車保險及各類牙科保險(Dental PPO)。

