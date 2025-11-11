信託規劃保障華人資產 君信律師樓助您安枕無憂

君信聯合律師樓施律師以其專業知識，服務僑胞，解決各類信託難題。

對於在美華人 家庭而言，如何守護畢生積蓄免受法律訴訟或意外風險影響，並將資產順利傳承給下一代是至關重要的課題。然而，許多家庭因不熟悉美國複雜的法律與稅制而陷入困境：例如，為長輩申請「白卡 」享受長期照護，卻憂心房產未來遭政府追討；或想將房產直接留給子女，卻不知僅憑遺囑可能引發耗時費力的法庭認證程序。針對這些普遍疑慮，專精信託與資產保護的君信聯合律師樓指出，量身訂制的信託規劃，正是化解難題的關鍵。

信託的核心價值：超越遺囑的全面保障

信託不僅是一份法律文件，更是一套靈活的財富管理架構。與傳統遺囑相比，信託能在委託人生前、失能時及身後，持續發揮管理與保護功能。君信聯合律師樓專家表示，信託的核心優勢在於「資產隔離」與「意願控制」，透過將資產合法置入信託，實現所有權與受益權分離，從而達成多重保障：

政府福利與房產保存兩者兼得：許多中產華人家庭關切此議題。透過設立「白卡信託」，可合法規劃自住物業等資產，讓長者在合法享受醫療補助計劃長期照護的同時，保護房產未來不被政府追討，順利傳予子女。資產保護與訴訟隔離：對於醫生、企業主等高訴訟風險行業人士，信託能建立法律防火牆，有效抵禦債權人追討，保護核心家庭資產。

· 稅務優化與財富傳承：紐約州遺產稅率位居全美前列，對資產達到一定規模的家庭，信託是規劃稅務、節省乃至免除聯邦與州遺產稅的關鍵工具，確保財富最大化傳承。

· 避免遺產認證程序：遺囑須經法庭認證，過程耗時數月至數年，費用可能佔遺產總值3%至8%，且文件全數公開，家庭隱私盡失。信託內的資產則能繞過此程序，直接、隱密地分配予受益人。

· 防範婚姻風險與子女揮霍：信託可設定「激勵條款」或「禁止揮霍條款」，防止家族資產在子女離婚時遭配偶分割，也能避免年輕子女一次性獲得大筆遺產後管理不當、迅速耗盡。資產可依設立人意願，分階段、附條件給予，引導受益人正向發展。

· 照顧特殊需求家人：家中有身心障礙成員者，若直接遺留財產給他們，可能使其失去政府補助資格。特殊需求信託能在不影響福利的前提下，提供額外經濟支持，提升生活品質，確保終身照顧與保障。

為何信託規劃需量身訂做？

君信聯合律師樓強調，信託沒有「一體適用」的方案。每個家庭的資產結構、成員狀況、移民身份與未來規劃皆不相同。例如，擁有跨國資產的家庭需考量與原住國法律的銜接；年輕創業家庭與退休長者的信託設立重點也迥異。一份有效的信託計畫，必須是律師在深入了解家庭背景與需求後，精心設計的法律作品。

君信聯合律師樓：以專業經驗服務社區

君信聯合律師樓深耕紐約華人社區，於財產保護與信託規劃領域積累豐富實戰經驗，處理過大量複雜案例。律師樓深刻理解華裔客戶的文化背景與財務顧慮，能將專業法律知識轉化為客戶易懂的語言，提供切實可行的解決方案。其服務宗旨不僅是完成法律文件遞交，更在於成為客戶家庭長期法律顧問，陪伴家庭成長，為資產保駕護航。

律師樓秉持「凡事仔細分析、服務親力親為」的態度，從初次諮詢至方案制定，皆由資深律師親自把關，確保每份信託計畫精準反映客戶意願，提供最堅實的法律保障。服務範圍全面涵蓋白卡信託、房產信託、911賠償信託、傷害賠償信託及收入超標信託等，團隊因為專注所以專業唯其專業所以成功。

歡迎聯繫君信聯合律師樓進行諮詢：

· 法拉盛 辦事處：3808 Union Street, 9D, Flushing, NY 11354

（需先電話預約 212-965-8661）

· 曼哈頓地址：401 Broadway, Suite 409, New York, NY 10013

· 電話：212-965-8686

· 網址：www.shilawgroup.com