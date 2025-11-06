St. Jude 想象學院全方位守護患兒

St. Jude Children’s Research Hospital 對兒童癌症 及其他致命疾病的理解、治療與治癒能力在全世界都處於領先地位。在治療癌症和鐮狀細胞疾病等重症疾病的同時，St. Jude 也致力於關懷兒童的全面發展。25 年來，St. Jude 學校計畫持續幫助患者在治療期間繼續學業。如今，這項由Chili’s 冠名的 St. Jude 想象學院 (Imagine Academy) 計畫，不僅提供教學，還會進行倡導協調，協助取得學校支援，確保每位兒童都能在生命旅程中持續學習。

無論治療週期多長，St. Jude 均不向患兒家庭收取任何治療、交通和食宿費用，從而讓他們能夠專注照顧患兒。教育是兒童生活的重要一環，而想象學院則是兒童照護團隊的一員。我們鼓勵患者盡快重返校園，因為這屬於正常的童年活動，能夠提升其幸福感，讓他們對未來重拾信心。「促進長期健康與幸福的關鍵之一，在於確保患兒在 St. Jude 接受治療期間，在學業上也能持續進步。我們深知教育是健康未來的基石，我們希望所有學生都能實現自己的夢想。」St. Jude 想

象學院學校計畫負責人 Alli Leslie 表示。想象學院已獲非營利組織 Cognia 認證為「特殊目的學校」。該學校不直接授予學分或文憑，而是讓學生學籍仍保留於原社區學校，同時根據其需求量身打造教學內容，倡導協調，協助其取得

必要支援。St. Jude 為每位新患者提供諮詢服務，評估其教育狀況，以確定最合適的支援等級。

該學院擁有 23 名全職員工，每日需照看多達 150 位患者。此外，想象學院也得到了許多志工的額外支援。每週有 16 名社區志工為想象學院的學生提供支援。更有超過 90 名來自 St. Jude 其他部門的員工，在整個學年間擔任 STEM 實驗室的輔導員。教學安排方面，K-12 年級學生每週上課三次，學齡前幼童則每週上課兩次。而在課堂之外，學校協調團隊還會協助家長瞭解孩子的教育需求，並在必要時直接與學校溝通，以確保孩子獲得妥當安排。

「我們學校協調工作的最終目標，是讓學生能自主講述自身情況，並積極爭取自身的課堂學習需求。如此一來，當他們重返校園，乃至進入大學、職場或其他高等教育環境時，就能做好準備，有能力為自己爭取必要的便利安排。」Leslie 表示。對許多學生而言，在想象學院建立的情誼持續時間遠超在 St. Jude 的治療時間。老師們經常聽到返校探望的學生感恩其當年獲得的支持。「這個學校計畫太棒了！」St. Jude 癌症康復患者 Archie 表示，「他們會提供一對一教學。我重

返學校時，不僅能跟上進度，甚至有些科目還超前學習了。我衷心感謝 St. Jude 讓我能按時畢業。」

「最令我們驕傲的成就，就是學生回來複診時會特地來探望我們。」Kaci Richardson 老師表示，「我們的師生比例讓我們有機會與所教的孩子建立連結。孩子們願意回來探望，與我們保持聯繫，這對這項計畫來說意義重大。」

想象學院的畢業典禮意義非凡，典禮上慶祝著那些曾經遙不可及的里程碑終於達成。「對許多孩子來說，他們的求學路充滿挑戰，因此達成這項里程碑意義重大。」Leslie 表示，「我們的學生在高中畢業後會選擇不同道路，無論是升入大學、參加職能復健還是就業，我們都很高興能在他們繼續追求目標、追尋夢想前，與他們共同慶祝高中階段的圓滿完成。這是向孩子們

與其家人致敬的絕佳方式。」

25 年來，想象學院持續為患兒提供必要的工具與支持，讓他們無論面對何種挑戰都能繼續學習。透過教學、倡導協調與長久情誼，學院一直為 St. Jude 患者家庭帶去希望與機遇。