紐約訊

11月10日（週一）:

●兒童芭蕾課

Ballet for Kids

11/10, 3:30pm - 4:30pm

Location： 169-09 137 Avenue, Jamaica

https://www.queenslibrary.org/

11月11日（週二）:

●皇后縣農場：草堆遊樂之旅

Queens County Farm Hayrides!

11/11, 1pm - 4pm

Location： Queens Farm Park

https://www.queensfarm.org/

11月12日（週三）

●籃球技巧與訓練

Basketball Skills and Drills

11/12, 3:30pm - 5:30pm

Location: 2530 Jerome Ave, Bronx

https://www.nycgovparks.org/

11月13日（週四）

●故事時間：雷納佩族的玉米故事

Storytime: Lenape and Corn

11/13, 3:30pm – 4:30pm

Location: Blood Root Valley

https://www.eventbrite.com/

11月14日（週五）

●樂高世界：我的樂高

Lego My Legos

11/14, 3:30pm - 4:30pm

Location: 92-24 Rockaway Blvd.

https://www.queenslibrary.org/

11月15日（週六）

●農舍家庭日：打造我們自己的光

Farmhouse Family Day:

Making Our Own Light

11/15, 11am - 3pm

Location: 5816 Clarendon Road

https://www.nycgovparks.org/

11月16日（週日）:

●海洋船歌時光

Sea Shanty Sessions

11/16, 2pm - 4pm

Location:1000 Richmond Terrace, Building D

https://noblemaritime.org/

皇后區將辦首屆「無障礙旅遊會議」 倡包容觀光

近期活動

近期活動

近期活動

