近期活動
11月10日（週一）:
●兒童芭蕾課
Ballet for Kids
11/10, 3:30pm - 4:30pm
Location： 169-09 137 Avenue, Jamaica
https://www.queenslibrary.org/
11月11日（週二）:
●皇后縣農場：草堆遊樂之旅
Queens County Farm Hayrides!
11/11, 1pm - 4pm
Location： Queens Farm Park
https://www.queensfarm.org/
11月12日（週三）
●籃球技巧與訓練
Basketball Skills and Drills
11/12, 3:30pm - 5:30pm
Location: 2530 Jerome Ave, Bronx
https://www.nycgovparks.org/
11月13日（週四）
●故事時間：雷納佩族的玉米故事
Storytime: Lenape and Corn
11/13, 3:30pm – 4:30pm
Location: Blood Root Valley
https://www.eventbrite.com/
11月14日（週五）
●樂高世界：我的樂高
Lego My Legos
11/14, 3:30pm - 4:30pm
Location: 92-24 Rockaway Blvd.
https://www.queenslibrary.org/
11月15日（週六）
●農舍家庭日：打造我們自己的光
Farmhouse Family Day:
Making Our Own Light
11/15, 11am - 3pm
Location: 5816 Clarendon Road
https://www.nycgovparks.org/
11月16日（週日）:
●海洋船歌時光
Sea Shanty Sessions
11/16, 2pm - 4pm
Location:1000 Richmond Terrace, Building D
https://noblemaritime.org/
台灣紀錄片「造山者」紐約特映會 重現半導體發展歷史軌跡
