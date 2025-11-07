美國律師樓幫您最快速解決房客不付房租需將其驅逐

我的頻道

紐約訊
美國律師樓團隊由資深律師Angelo R. Picerno（右）主理並親自出庭。

PICERNO & ASSOCIATES, PLLC. 美國律師樓有最好的律師團隊為您解決房東房客問題， 該律師樓團隊均由紐約州執牌律師親自主理上庭，他們可線上起訴或直接進入法庭遞交檔，房東房客問題將得到最有效和最快速的解決。該律師樓專精：驅逐非法租客，專業精准快速，驅逐地下室房客非法分租，違約欠租多種語言服務。配備華人助理專線，由資深律師出庭，免費預約面談。

美國律師樓表示房客不按時交租對房東會造成很大的困擾，因為房東仍然需要支付各項房屋費用，包括電暖煤氣，維修，房屋貸款保險及稅收等。通常，房東不會立即採取法律程式，希望房客會儘快主動償還支付所欠房租。一拖再拖，這樣事實上對於房東非常不利。美國律師樓強烈主張您提早啟動房東房客法律程式，從長遠的角度來講，房東其實是把自己置於一個更有利的位置。及時果斷地尋求律師説明進行正確的法律程式驅趕房客是刻不容緩的，這樣才能更好的為你減少損失。

而且，選擇哪一種訴訟種類也是非常重要的，因為如果房東對房客沒有展開一個正確的法律程式，這也可能會導致延誤。而在這樣的延誤期間，房客就可以繼續滯留而拒絕支付房租。

美國律師樓的紀錄不言自明，多年來他們已驅逐了許多住戶。即使你的公寓是非法的，比如非法的地下室仍然有辦法可以快速的讓房客離開。該律師樓處理法院的檔也非常的快速，他們瞭解法警驅逐程式可以保證您的案件得到更快的處理。

美國律師樓認為採取強硬，富有攻擊性的驅逐房客是非常重要。同時，聘請一位好的律師100%相信您的案件也是非常重要的。他們最重要的目標是專業，禮貌，尊重所有的客戶並確保房東取得可能得到的最好結果。

美國律師樓不收取任何隱藏費用，我們只收取平價可負擔費用，它包括法庭費用，過程服務費，所有法庭出庭費，和律師工作的費用。

如果您有房東房客的任何疑問，請致電美國律師樓獲取免費諮詢並與專業律師探討您的情況。美國律師樓會耐心的為您解釋完整的房東房客法律程式，完全和真實地向您說明一切細節及情況.

在PICERNO & ASSOCIATES, PLLC，律師樓的律師團隊將提供全方位的律師諮詢及服務，請電1-718-888-9775， 國語經理會全力幫助您。地址：36-40 Main Street, Suite 508, Flushing, NY 11354。

