法拉盛圖書館6日舉辦老年法律中文講座由華人社區律師必達．白安律師事務所主講

法拉盛 圖書館謹訂於11月6日周四上午10時半至中午12時半舉行老年法律中文講座，由必達．白安律師事務所（Pitta & Baione LLP）籌劃主持，地點在法拉盛圖書館樓下AB大教室，屆時將以國粵雙語進行。本講座由上述律所大律師---資深老年法律師鄺艷蓮主講，免費入場，歡迎各界踴躍出席。

講座內容涵蓋9/11健康與賠償、老年法律與醫療補助(白卡 )規劃、醫療護理代理人委託書與授權書、社區及長期療養院醫療補助(白卡)的最新消息、降低醫療補助福利限額的策略信託與遺產規劃、信託與遺產規劃。該律所客戶關係經理羅亦純女士亦會在現場介紹法務及協助解答問題。

講座地點的法拉盛圖書館，在41-17 Main Street，電話：(718) 661-1200。必達白安律師事務所是9/11受害者賠償基金(VCF)案件專家，專門辦理人身損害賠償、長者權益、信託財產規劃、遺產認證與遺產管理，律所地址： 120 Broadway, 28th Floor, New York, NY 10271，網站: 911benefits.com/chinese，微信 WeChat： YL911VCF，免費中文諮詢： 212-658-1763。同時，華埠紐約東華協會每天都為民眾解答9/11相關問題，地址： 88 E. Broadway, #133, NY, NY 10002。