我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

捷克軍情局證實：蕭美琴去年訪捷差點車禍 中國所為

嗆馬英九？宋濤：台灣前途由兩岸全體中國兒女決定

美國 SharpLink 宣布 10 億美元以太坊儲備計劃

【紐約訊】

美國小型公司 SharpLink Gaming Inc.（那斯達克：SBET）宣布擴大以太坊（ETH）儲備戰略，預計募資金額上看 10 億美元（約新台幣 326 億），有望成為全球持有最多以太坊的上市公司。這家原本在退市邊緣的在綫技術公司，在五月底獲得以太坊基建開發商 Consensys 領投的 4.25 億美元（約新台幣 138 億）私募資金後，股價一路飆升，並多次觸發熔斷。

SharpLink 是首批把以太坊作為主要財庫資產的那斯達克上市公司之一，許多人甚至將其稱為「以太坊版微策略」。執行長 Rob Phythian 表示：「這不只是融資，而是一次對我們未來業務方向的根本性轉型。」

從虧損邊緣轉向以太坊

SharpLink 在去年財報錄得營收年減 26%，現金儲備僅剩 143 萬美元（約新台幣 4,662 萬），一度面臨退市危機。為脫離困境，他們先後出售資產、遷冊至特拉華州，並實施 1 拆 12 反向拆股。今年 5 月，Consensys 創辦人暨以太坊共同創辦人 Joseph Lubin 攜手Pantera Capital在內的加密領域機構，通過4.25億美元（約新台幣 138 億）的PIPE (私募股融資)交易成功收購SharpLink，並轉身押注以太幣價格的長期潛力。

在宣布轉型短短幾日，SharpLink 便啟動 「10 億美元以太坊儲備計劃」。據提交至美國證券交易委員會（SEC）的 S-3 文件，SharpLink 將發行一次或多次普通股、優先股、認股權證與債券等，目標募資最多 10 億美元（約新台幣 138 億）。資金除了用於擴大 ETH 財庫，也用於質押、生態參與、以及日常營運。

股價週漲幅超 1,700%

業界普遍將 SharpLink 的策略類比作「以太坊版微策略」。微策略（MicroStrategy）自 2020 年起持續用公司現金，甚至發行債券來購買和持有逾200,000 枚比特幣（Bitcoin），是全球持有最多比特幣的上市公司。

SharpLink 亦採取相似模式，試圖將以太坊納入財庫，再藉由幣價上漲放大自身市值。自宣布轉型，SBET 股價在短短一週內從 6 美元（約新台幣195.6元）飆升至最高 120 美元（約新台幣3,912元），週五收盤報 76.7 美元（約新台幣2,502元），累計漲幅超過 1,700%。

那斯達克 債券 比特幣 以太幣

上一則

紐約市長初選／曼達尼勝選感言 引用南非前總統曼德拉這句名言

下一則

99℉、102℉…紐約市多地氣溫 突破十多年紀錄
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

熱門新聞

艾默生學院最新民調指，進步派參選人曼達尼(Zohran Mamdani)將以52%得票率領先前州長葛謨的48%。(記者范航瑜╱攝影)

紐約市長初選最新民調：曼達尼翻盤勝葛謨 最後一輪出線

2025-06-23 11:17
位於曼哈頓中城、有百年歷史的羅斯福酒店，經過疫情挑戰和接待無證客任務之後，23日正式關閉。(記者許君達╱攝影)

紐約羅斯福酒店無證客中心熄燈 華人走線客感慨

2025-06-25 06:36
皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)20日宣布，七名17歲青少年因涉嫌在法拉盛凱辛納走廊公園對兩名華裔少女施以集體暴力，被大陪審團正式以25項重罪起訴。(記者高雲兒╱攝影)

紐約法拉盛華裔少女遭群毆 7青少年被控謀殺未遂等重罪

2025-06-20 18:48
紐約市皇后區一所特殊高中的副校長迪亞茲(Hector L. Diaz)，因遭13名女學生指控行為不當，日前已被教育局緊急調離職位。(取自領英)

紐約特殊高中副校長涉不當對待亞裔女學生 13人投訴

2025-06-21 15:52
紐約市長民主黨初選於24日落幕，紐約州眾議員曼達尼在首輪勝出，他在勝選感言中引用南非前總統曼德拉的名言「事情完成之前，往往看似不可能。」(路透)

紐約市長初選／曼達尼勝選感言 引用南非前總統曼德拉這句名言

2025-06-25 07:47
根據本報獨家訪問近期從移民拘留所獲釋的華人所言，新澤西伊麗莎白拘留中心內，有犯罪紀錄的在押者更多，但遣返仍遵守法律程序。同時，川普上任後，被無辜抓捕的「良民」以及華人面孔數量顯著增加。圖為ICE駐紐約辦事處入口。(記者許君達／攝影)

ICE拘留中心獲釋華人 揭關押內幕 「華人移民變多」

2025-06-20 02:30

超人氣

更多 >
好市多7項超值商品「不到10元」 會員喊：永遠別斷貨

好市多7項超值商品「不到10元」 會員喊：永遠別斷貨
意外…這款大受歡迎的手機 TSA禁止帶上飛機

意外…這款大受歡迎的手機 TSA禁止帶上飛機
華人遇職業租霸 百萬新房要不回 2任律師趕不走

華人遇職業租霸 百萬新房要不回 2任律師趕不走
3000輛中國車滅頂 貨船起火在阿拉斯加公海沉沒

3000輛中國車滅頂 貨船起火在阿拉斯加公海沉沒
若核戰爆發恐釀50億人死亡 專家曝這兩個國家最安全

若核戰爆發恐釀50億人死亡 專家曝這兩個國家最安全