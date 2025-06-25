美國 SharpLink 宣布 10 億美元以太坊儲備計劃

美國小型公司 SharpLink Gaming Inc.（那斯達克 ：SBET）宣布擴大以太坊（ETH）儲備戰略，預計募資金額上看 10 億美元（約新台幣 326 億），有望成為全球持有最多以太坊的上市公司。這家原本在退市邊緣的在綫技術公司，在五月底獲得以太坊基建開發商 Consensys 領投的 4.25 億美元（約新台幣 138 億）私募資金後，股價一路飆升，並多次觸發熔斷。

SharpLink 是首批把以太坊作為主要財庫資產的那斯達克上市公司之一，許多人甚至將其稱為「以太坊版微策略」。執行長 Rob Phythian 表示：「這不只是融資，而是一次對我們未來業務方向的根本性轉型。」

從虧損邊緣轉向以太坊

SharpLink 在去年財報錄得營收年減 26%，現金儲備僅剩 143 萬美元（約新台幣 4,662 萬），一度面臨退市危機。為脫離困境，他們先後出售資產、遷冊至特拉華州，並實施 1 拆 12 反向拆股。今年 5 月，Consensys 創辦人暨以太坊共同創辦人 Joseph Lubin 攜手Pantera Capital在內的加密領域機構，通過4.25億美元（約新台幣 138 億）的PIPE (私募股融資)交易成功收購SharpLink，並轉身押注以太幣 價格的長期潛力。

在宣布轉型短短幾日，SharpLink 便啟動 「10 億美元以太坊儲備計劃」。據提交至美國證券交易委員會（SEC）的 S-3 文件，SharpLink 將發行一次或多次普通股、優先股、認股權證與債券 等，目標募資最多 10 億美元（約新台幣 138 億）。資金除了用於擴大 ETH 財庫，也用於質押、生態參與、以及日常營運。

股價週漲幅超 1,700%

業界普遍將 SharpLink 的策略類比作「以太坊版微策略」。微策略（MicroStrategy）自 2020 年起持續用公司現金，甚至發行債券來購買和持有逾200,000 枚比特幣 （Bitcoin），是全球持有最多比特幣的上市公司。

SharpLink 亦採取相似模式，試圖將以太坊納入財庫，再藉由幣價上漲放大自身市值。自宣布轉型，SBET 股價在短短一週內從 6 美元（約新台幣195.6元）飆升至最高 120 美元（約新台幣3,912元），週五收盤報 76.7 美元（約新台幣2,502元），累計漲幅超過 1,700%。