競選區議員最後衝刺，請投葉凌霞神聖一票

葉凌霞親民𤔡主為民請命注力於聚焦住房教育與資源公平，她是從地下室起步的移民 女孩 她來自中國、年少時移民美國的華裔 女性葉凌霞（Ling Ye），日前宣布參選紐約市布碌崙 第38選區市議員。她表示，自己一路走來的經歷讓她更能理解基層家庭的需要，也希望透過市政參與，推動更實際可行的公共政策。

第38選區涵蓋紅鉤、公園坡、日落公園、戴克高地、班森賀、菠蘿園與部份巴斯海灘等地區，是紐約市移民人口比例較高的區域之一。根據市議會資料，該區多元族裔聚居，近年也面臨包括房屋供應、治安與教育制度等多項社區議題的挑戰。

地下室起步，移民生活成長經歷影響價值觀

葉凌霞14歲時與母親自中國廣東來到美國，在布碌崙落腳，初期居住在一間簡陋的地下室，生活條件有限。她回憶，母親當時白天在成衣廠工作，晚上學英文，而自己則一邊適應語言、一邊在公立學校求學。

「語言不通、資訊有限，是當時最大的困難。」葉表示，正是這些生活經驗讓她更理解許多移民家庭在融入美國生活時所面臨的挑戰。

她後來考入紐約知名的庫伯聯盟工程學院（The Cooper Union），畢業後沒有進入企業，而選擇長期投入非營利與公共服務領域，協助居民申請補助、了解學區 制度，並參與多項社區政策推廣工作。

聚焦政策實施層面 提出「可行性」作為主軸

針對市政層級的議題，葉凌霞強調，公共政策應「可執行、可落地」，而非僅停留在理想論或政治口號上。以住房政策為例，她認為目前紐約市部分地區傾向投入大量預算至臨時收容設施，但對穩定住房並無長遠助益。

「如果能把這些預算轉為針對租屋補助的直接支持，對許多家庭可能是更實際的幫助。」她表示，自己並不反對興建平價屋，但認為「100%平價」的主張在實務操作上面臨土地、成本與執行效率等多重挑戰。

在教育議題方面，葉凌霞也提出關注，包括部分選區學區資源不均、語言支持服務不足等問題。她指出，近年廢除考試制度與調整招生政策的討論，引發家長關注，但更根本的問題在於資源與教學品質是否均衡分配。

社區參與多年 希望「把第一線經驗帶進決策系統」

據了解，葉凌霞過去曾參與多次重大社區事件的協助工作，包括協助命案家庭處理後事、參與緊急災後應對與申請社會資源。她表示，這些親身經歷讓她更加認識市政體系的流程與挑戰，也更想把這些「實務經驗」帶進政策制定層面。

「很多市政問題不是沒有人關心，而是懂得問題的人沒有話語權。」她說。

針對目前社區安全的爭議話題，她也持較為審慎態度。她指出，改革司法制度與無保釋政策雖有其初衷，但也應兼顧社區民眾的安全感與執法單位的實際執行能力。

多元文化選區 競選引發關注

布碌崙第38選區屬於族裔多元、高移民比例地區，不少居民對能代表本地文化背景與語言特性的候選人表示關注。華裔居民黃先生表示：像我們這樣的家庭，很多都面臨語言與資訊障礙，如果有能講中文又懂系統的人當選，對我們來說是一種支持。請投出神聖的一票給葉凌霞

如需參選人聯絡資訊、參閱葉凌霞競選網站

http://LINGFORNY.com