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全美亞太裔耆老中心（NAPCA）協助長者獲得醫療福利

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NAPCA免費提供多種語言耆老福助査詢。
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僑胞年滿65歲後並加入Medicare時，即使收入不變，您獲得Medicaid資格也可能有變。因爲針對65歲以下和65歲以上人羣的 Medicaid規定有所不同。全美亞太裔耆老中心（NAPCA）成立於1979年，是一家致力於通過倡導和提供關鍵資源來增強老年人福祉與獨立性的非營利組織，服務不分語言文化背景。歡迎耆老老們致電諮詢。

原參加擴展白卡計劃（Expanded Medicaid）者 ，該計劃在部分州爲收入不超過聯邦貧困線138%的65歲以下低收入成人提供保障，即年滿65歲後可能喪失資格。2025年度的收入上限爲：單身人士月收入不超過1,800美元，若是夫妻兩人月收入不超過2,432.25美元。年滿65週歲後，對應的 Medicaid 評估標準是一套針對長者有更嚴格標準。除收入標準外，該計劃還考量資產（如儲蓄賬戶、退休金）。因此即使收入未變，資產過高也可能導致失去 Medicaid 資格。

僑胞可在65歲的時候保留其Medicaid（白卡）的同時註冊Medicare（紅藍卡）。如果你符合所在州針對長者的收入和資產限額標準，便可以在享受Medicare的同時獲得 Medicaid，即成爲「雙重資格參保人」。若您領取補充保障收入（SSI），通常可享受全額 Me個人: 月收入低於967美元且資產不超過2000美元夫妻: 月收入低於1,450美元且資產不超過3,000美元。部分州提供州補充補助金（SSP）或會設定更高收入限額，如：加利福尼亞州: 夫妻月收入上限可達2,432.25美元，且加利福尼亞州不設資產審查。華盛頓州: 限額與聯邦補充保障收入標準一致，也就是夫妻月收入1,450美元以下且資產不超過3,000美元。

提醒僑胞，若您不符合全額 Medicaid資格，仍可能符合聯邦醫療保險儲蓄計劃（MSP）的條件。該計劃可幫助支付： MedicareB部分的保費、A部分保費（如適用）、有時還包括其他自付費用。參加醫療保險儲蓄計劃（MSPs）還將使您自動符合D部分費用額外補助的資格。

醫療保險儲蓄計劃（MSPs）根據收入水平分爲三種類型，各州資格標準不盡相同。即使不符合醫療保險儲蓄計劃的申請條件，仍可單獨獲得"額外補助"。在2025年，符合條件者可獲得額外補助:個人: 月收入不超過1,956美元且資產低於17,600美元;夫妻: 月收入不超過2,643美元且資產低於35,130美元

如果您對福利項目有任何問題，請通過以下方式聯絡NAPCA：

電話：（普通話）1-800-683-7427，（粵語）1-800-582-4218，（英語）1-800-336-2722

電子郵件：[email protected]  地址： NAPCA Senior Assistance Center, 1511 3rd Avenue, Suite 914, Seattle, WA 98101

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