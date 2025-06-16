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百年品牌余仁生 父親節以禮為尊、用心守護

紐約訊
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余仁生親善大使向大家分享余仁生產品
余仁生親善大使向大家分享余仁生產品

在這個感恩父愛的溫馨時節，余仁生國際攜手北美市場推廣夥伴 MIT Production Corp 特別邀請資深演員、慈祥長者代表——歐陽爺叔（Richard Ouyang）擔任余仁生品牌親善大使，攜手共同傳遞健康關懷訊息讓每位父親都感受到來自家人的用心呵護。

歐陽爺叔在銀幕內外是慈父典範，使人留下深刻印象，他活躍於中港台及美國影視界，常扮演溫暖父親與智慧長者，深受觀眾喜愛。在日常生活中的他亦重視養生、飲食清淡、講究身心平衡，是許多家庭心中的榜樣。他與余仁生「以人為本、以健康為先」的理念不謀而合。透過一系列影片與活動，他將分享個人養生故事，鼓勵大家珍惜父親節期間為爸爸獻上一份健康祝福。

百年信譽，世代傳承

品牌創立於1879年，余仁生至今已有超過140年歷史，多年來致力將中藥智慧結合現代科技，打造出安全、天然、有效的保健產品，守護全球華人家庭健康，嚴選原料、多重檢驗，確保每一口產品都是真誠守護。

於父親節期內三大人氣推薦

✔️ 上等即食燕窩（冰糖／低糖／無糖）：選用優質金絲燕窩，即開即食，滋陰潤肺，是溫補不燥的理想之選。

✔️ 特靈芝破壁孢子專方：富含靈芝多醣與三萜，有助調節免疫、健脾補肺，適合長期操勞的爸爸們。

✔️ 純冬蟲夏草膠囊：高品質菌絲體製成，有效補肺益腎、提升體力，是男士養生的不二之選。

歡迎客戶到合約經商選購余仁生產品，華埠寶榮行49 伊莉沙白街NY10013，法拉盛滋補城 41-14A緬街 NY11355， 布碌崙十八龍盛行 6307 18大道NY11204。

真補父愛，讓愛不缺席

父親或許沉默寡言，卻用行動撐起整個家。今年，就讓大家用一份健康好禮，傳達最深的感謝與愛意，讓爸爸在日常中感受到來自家人的溫暖與關懷。

拓展美國市場，誠邀合作夥伴

隨著余仁生國際在美國積極拓展市場，他們誠邀有興趣參與品牌推廣、銷售或商業合作的夥伴加入余仁生的行列，有意者請聯繫北美市場推廣夥伴 MIT Production Corp.

健康護一生，百年余仁生，攜手傳承中華養生文化，守護更多家庭的健康。

MIT 華埠 布碌崙

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