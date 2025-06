06月09日(週一):

●Busy Girls快閃店

Beauty of Joseon Busy Girl Pop-Ups

6/9, 7:30am-4pm

Location:169 Thompson Street,New York

https://www.nycforfree.co/events/

06月10日(週二):

●2025年「博物館大道節」

Museum Mile Festival 2025

6/10, 6pm-9pm

Location:Museum Mile,New York

06月11日(週三)

●第五大道花卉節

Fifth Avenue Blooms

6/11, 9am-8pm

Location:Fifth Avenue - 51st - 58th St,New York

06月12日(週四)

●KYU免費雞肉三明治派送

KYU NYC FREE Chicken Sandwiches

6/12, 11:30am-1pm

Location:324 Lafayette Street,New York

06月13日(週五)

●自由之路:團結我們的信念 藝術展

Path of Liberty: That Which Unites US

6/13, 8pm-10:30pm

Location:686 First Avenue,New York

06月14日(週六)

●高線公園鴿子節

High Line Pigeon Fest

6/14, 12pm-8pm

Location:499 West 30th Street,New York,

06月15日(週日):

●田納西·威廉斯《虎尾》免費戶外演出

Tennessee Williams’ “Tiger Tale”

6/15, 6:30pm-8:30pm

Location:Battery Park - Liberty Island,New York,

