杜濤眼科中心矯正兒童近視權威 置備最先進精準測量眼軸儀器

隨著越來越多高科技產品的頻頻問世，青少年罹患近視和散光的情況益發嚴重，往往度數變化極快，幾個月就加深甚多。杜濤眼科醫學博士（Ted T. Du, M.D.）表示，對青少年來說，關鍵問題是有效預防和控制度數，避免變成高度近視，其中最重要的指標就是眼軸長度（眼球前後徑的長度）。

杜濤醫生解釋，青少年近視已不再是陌生名詞，孩子們經常因為不知道如何保護眼睛而導致視力迅速惡化，最終演變為近視眼。杜醫師說，眼軸和身高一樣，會隨著年齡的增長而慢慢發育生長，但一般成年後就基本穩定了（出生時16mm-成年後24mm）。眼軸越長，近視度數就越高。眼球這個「氣球」會被越吹越大。超過600度以上的高度近視是很危險的，會帶來視網膜脫落、黃斑出血、黃斑裂孔、青光眼等多種眼部併發症 。這些病變會嚴重影響視力和視覺品質，甚至會造成不可逆轉的視力損傷。杜醫生指出，監測眼軸的增長速度並能預測未來近視風險、評估角膜塑形OK鏡和阿托品眼藥水等對控制近視的治療效果，眼軸長度變化能夠比近視度數變化更精確地幫助我們監測近視發展以及預防眼底病變。

接著杜醫師分析說，近視矯正方式可以是光學矯正（框架眼鏡/角膜塑形OK鏡）或藥物矯正（低濃度阿托品眼藥水），還需要配合加強戶外運動、減少近距離用眼時間（特別是電子產品的使用時間）、睡眠充足、合理膳食、定期複查。對此，杜濤醫生提供一種無需手術、無危險的治療新方法，即「夜間近視鏡」（Corneal Refractive Therapy），簡稱「CRT」，又稱「OK鏡」。由於這種高質量的鏡片透水和透氧性都很好，在研究和臨床試用上都深受病人好評。杜醫師在這方面，曾在著名的眼科醫學雜誌發表了專題學術論文。

杜濤眼科醫學博士是紐約僅有的幾位獲有Paragon公司執照的眼科醫師。他畢業於馬里蘭州的約翰斯．霍普金斯大學，在紐約市 瑪摩利醫院、紐約醫院皇后醫療中心及西奈山醫學院都曾擔任主治醫師。

該眼科中心治療成人、長者與兒童的各種眼疾、配戴RT鏡片、矯正兒童近視和配製隱形眼鏡等。該診所有嶄新科技的診療設備以及多間診療室，法拉盛 診所地址： 38-08 Union St., #3H, Flushing, NY 11354（Flushing Commons大廈內），看診時間：週一、週二、週三、週五、週六，請洽詢：718-661-3738；接受多種保險，自費者優惠。