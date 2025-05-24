佛光山紐約道場 六月活動

佛光山紐約道場三大年度活動接連登埸，實踐佛化正信人生。

佛光山紐約道場將於今年六月推出一系列精彩多元的活動，誠摯邀請大眾走進這場融合文化、教育與心靈啟發的佛教盛會。

本年度活動以「環保與心保」，延續佛光山開山祖師星雲大師 「環保從心開始」的理念，多年來佛光山致力於推動環境保護，大師進一步提出心靈環保，強調思想、觀念、語言與心意的淨化。道場也鼓勵大眾透過日常實踐佛教的三好運動「身做好事、口說好話、心存好心」，落實身心靈全面的環保行動。

三大系列活動亮點：

6月1日： 「『環保英雄』兒童繪畫比賽」鼓勵孩子以畫筆守護地球，融合藝術創作與環保教育，由專業評審團選出優秀作品，不僅培養孩子的環保意識與責任感，也提升大眾對環境議題的關注。擔任評審的金佩良老師表示，繪畫能改善孩子沉迷電子遊戲的問題，有助於訓練手眼協調與創造力，對未來從事設計、工程、醫療等職業皆有正面影響。他也指出，以環保為主題作畫，能幫助孩子在高科技環境中培養正向思維，學習如何在快速變動的世界中找到內心平衡。

6月22日：「佛光三好園遊會」則是一場適合闔家同樂的社區盛會，活動內容包括素食市集、健康服務、繪畫比賽頒獎典禮、文化表演與親子 互動遊戲，讓民眾在歡樂氛圍中體驗佛教三好的實踐，並將人間佛教理念融入生活。

6月28-7月2日「兒童夏令營」以「The Journey Starts Within」為主題，由紐約佛光青年團主辦，地點設於上州 鹿野苑。為期五天的課程融合佛學教學、人間音緣、美術創作與戶外活動，專為 6至12歲兒童量身打造，旨在引導孩子於日常生活中實踐三好理念，培養正向品格、慈悲精神與生活智慧。

佛光山紐約道場在六月安排佛光三好園遊會系列活動，期望把佛法的精神融入教育與文化，讓人間佛教在現代社會中發揮溫暖的力量。摯邀請社會大眾踴躍參與，讓慈悲與希望從心中萌芽，在社會中綻放，願我們的行動能為世界帶來更多和諧與美好。

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