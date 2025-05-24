CMP人力中心與道明銀行於5月28日聯合舉辦「保護您的企業：防範商業詐騙與陷阱」線上講座。

在數位科技迅速發展的今日，商業詐騙手法日新月異，許多小型企業與創業者在不知情的情況下，成為金融詐騙與身份盜用的受害者。為協助社區企業主及民眾掌握正確的防詐知識與保護策略，「CMP人力中心」將與「道明銀行」於5月28日(星期三)聯合舉辦線上國語講座：「保護您的企業：防範商業詐騙與陷阱」。

本次講座將深入探討如何保護個人與企業，防範金融詐騙、身份盜用及網路詐騙。透過本講座，參加者將學習辨識詐騙徵兆、瞭解自身權益與防範措施，並獲得實用資訊與案例分析，協助您在數位時代中強化防護網，保障財務安全與企業資產。

無論您是剛起步的創業者、經營多年的老闆，或是正規劃開創新事業的準業主，這場講座都將提供您不可錯過的實用知識。

本次講座將於5月28日(星期三)晚上7時至8時以線上方式舉行。講座免費參加，以國語講解。報名請訪問以下鏈接：https://bit.ly/5282025 或致電人力中心 (646) 292-5380 或 (646) 292-9672。請立即報名，與我們一同提升防詐意識，守護您的企業與家人！