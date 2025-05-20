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法拉盛市中心全新商住樓-Eastone Plaza.順成房地產獨家代理 每日公開展銷

紐約訊
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法拉盛全新樓盤- Eastone Plaza.，由順成房地產公司獨家代理
法拉盛全新樓盤- Eastone Plaza.，由順成房地產公司獨家代理

由順成房地產獨家代理的法拉盛38-20 Parsons Blvd上全新豪華康斗大樓，正式對外公展。該大樓擁有175戶現代化豪華康斗住宅加19套一樓的商業辦公室及154個停車位，備有Studio/一房/二房及三房房型選擇，是投資或自住不可錯失的絕佳機會，順成地產每週一至週五下午三點至五點;周六日下午一點至四點提供看房，歡迎各地僑胞前往。

擁有自己的住房才算真正落實自己美國夢，法拉盛市中心全新的Eastone Plaza筒倉（Studio）$488,000起，一房$595,600起，二房$898,000起及三房$1,159,240，配備三部高速乘客電梯，一部商業屋主入地下停車庫及二樓roof deck等四部電梯。大樓配有完善的健身中心、附設咖啡吧的住戶交誼廳，室內兒童遊戲廳、二樓綠化露台設有烤肉區與充足的座位、專屬收包裹空間與Amazon取件櫃、腳踏車儲存空間及寵物戶外小公園等公共空間。Eastone Plaza.坐擁得天獨厚的地理位置，可步至Main街，十分便利。房型有筒倉至三房多戶型選擇。商業辦公室CFO適合醫生診所、補習班或托兒所等並已批獲15年減地稅。

房屋結構採用結實耐用的複合木地板，多區恒溫冷暖空調系統、落地雙層隔音玻璃窗及智慧無鑰匙門鎖與對講系統。定制廚房廚櫃、Bosch牌三段觸控排風機、全套廚電設備、室內洗衣機與烘衣機、洗碗機，定制石英檯面與同材質擋板、TOTO智能馬桶、Grohe 高級衛浴五金、步入式淋浴間，部份房型有陽台及浴缸。

Eastone Plaza.設計精心設計，房型設計獨具風格，充足光線等居住的必備要素。寬大的窗戶提供充足的自然光線與氣流。鬧中取靜的地理環境，生活機能完善，百貨公司, 商場超市, 各式餐飲應有盡有!公展入口在38大道，歡迎地產同行及僑胞前往參觀。

公開參觀:週一到週五 3:00pm-5:00pm ;周六日:1：00pm-4:00pm

銷售處地址: 38-20 Parsons Blvd, Flushing NY 11354

E Realty 順成國際房地產楊雪莉電話: 646-688-8998 或潘莉電話:646-341-7161:

法拉盛 房地產 寵物

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