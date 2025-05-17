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亞裔美國廣告聯盟3AF發布「3AF影響力50強」

紐約訊
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為慶祝「亞太裔美國人傳統月」（Asian Pacific Islander American Heritage Month），亞裔美國廣告聯盟（3AF）正式公布「3AF影響力50強」名單 ，以表彰在亞裔美國市場營銷方面表現卓越的企業。該名單致敬《財富》500強及《財富 》全球500強中，對擁有超過2,400萬亞裔美國消費者展現出明確承諾的公司。

預計到2026 年，這一消費群體的消費力將達到1.9兆美元。此次榜單旨在表彰那些通過數據洞察驅動的創意內容和/或媒體投入，聚焦服務亞裔美國消費者，並展現真誠長期承諾的品牌與廣告主。 3AF彙整了多方資料來源—包括亞裔美國媒體與社區活動主辦方的報告、代理商更新、 以及iSpot的影片研究—篩選出這份「影響力50強」榜單。這些品牌在2024年透過付費媒體、品牌活動、以及市場啟動等方式積極投入亞裔美國市場。

3AF主席Cheryl Lee表示：「亞裔美國市場正迅速成長為全美最具影響力的消費群體之一。在3AF，我們很自豪能夠表彰這些透過有意義的投資及具文化關聯性的策略，對亞裔社群展現真誠承諾的品牌與廣告主。我們希望這份榜單能成為業界的卓越標杆，並激勵更多公司認識到亞裔美國消費者的影響力、忠誠度與強大購買力。掌握這一機會的品牌，將更有機會建立深厚的消費者關係、提升品牌形象，並實現可持續的長期成長。」

本榜單按品牌英文名稱字母順序排列，不代表排名。入選企業包括：

Acura , Adidas, Amazon（Prime Video）, Apple, AT&T, Bank of America, BMW, Bristol Meyers Squibb, Brown Forman, Charter Communications（Spectrum）, Chase, Citibank, Coca-Cola, Comcast NBCUniversal, Diageo, Fox General Motors Gilead Sciences, HBO, Honda, Hulu, Humana, Hyundai, Kia, Las Vegas Sands, Lexus, L’Oreal , McDonald’s, Meta（Instagram, Facebook）, MGM Resorts International, Moet Hennessy, Nationwide Financial, Netflix, New York Life Insurance, Nike, Nissan, Paramount Global, Pernod Ricard, Procter & Gamble, Sanofi, Sony Pictures, TikTok Toyota, UnitedHealthcare, Volvo, Walmart, The Walt Disney Company, Warner Bros, Wells Fargo等.

YouTube 完整榜單與更多資訊，請瀏覽：https://www.3af.org/3af-2025-impact-advertisers/

如企業有意申請明年度榜單，請至3AF官網查詢申請條件與相關說明。 3AF鼓勵所有行銷人員持續努力，積極接觸這一關鍵的亞裔美國消費群體，並期望在未來 幾年中進一步擴大此榜單的影響力與參與度。

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