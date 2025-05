亞裔美國廣告聯盟3AF發布「3AF影響力50強」

為慶祝「亞太裔美國人傳統月」(Asian Pacific Islander American Heritage Month),亞裔 美國廣告聯盟(3AF)正式公布「3AF影響力50強」名單 ,以表彰在亞裔美國市場營銷方面表現卓越的企業。該名單致敬《財富》500強及《財富 》全球500強中,對擁有超過2,400萬亞裔美國消費者展現出明確承諾的公司。

預計到2026 年,這一消費群體的消費力將達到1.9兆美元。此次榜單旨在表彰那些通過數據洞察驅動的創意內容和/或媒體投入,聚焦服務亞裔美國消費者,並展現真誠長期承諾的品牌與廣告主。 3AF彙整了多方資料來源—包括亞裔美國媒體與社區活動主辦方的報告、代理商更新、 以及iSpot的影片研究—篩選出這份「影響力50強」榜單。這些品牌在2024年透過付費媒體、品牌活動、以及市場啟動等方式積極投入亞裔美國市場。

3AF主席Cheryl Lee表示:「亞裔美國市場正迅速成長為全美最具影響力的消費群體之一。在3AF,我們很自豪能夠表彰這些透過有意義的投資及具文化關聯性的策略,對亞裔社群展現真誠承諾的品牌與廣告主。我們希望這份榜單能成為業界的卓越標杆,並激勵更多公司認識到亞裔美國消費者的影響力、忠誠度與強大購買力。掌握這一機會的品牌,將更有機會建立深厚的消費者關係、提升品牌形象,並實現可持續的長期成長。」

本榜單按品牌英文名稱字母 順序排列,不代表排名。入選企業包括:

Acura , Adidas, Amazon(Prime Video), Apple, AT&T , Bank of America, BMW, Bristol Meyers Squibb, Brown Forman, Charter Communications(Spectrum), Chase, Citibank, Coca-Cola, Comcast NBCUniversal, Diageo, Fox General Motors Gilead Sciences, HBO, Honda, Hulu, Humana, Hyundai, Kia, Las Vegas Sands, Lexus, L’Oreal , McDonald’s, Meta(Instagram, Facebook), MGM Resorts International, Moet Hennessy, Nationwide Financial, Netflix, New York Life Insurance, Nike, Nissan, Paramount Global, Pernod Ricard, Procter & Gamble, Sanofi, Sony Pictures, TikTok Toyota, UnitedHealthcare, Volvo, Walmart, The Walt Disney Company, Warner Bros, Wells Fargo等.

YouTube 完整榜單與更多資訊,請瀏覽:https://www.3af.org/3af-2025-impact-advertisers/

如企業有意申請明年度榜單,請至3AF官網查詢申請條件與相關說明。 3AF鼓勵所有行銷人員持續努力,積極接觸這一關鍵的亞裔美國消費群體,並期望在未來 幾年中進一步擴大此榜單的影響力與參與度。