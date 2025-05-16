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美國聯協公益會為普及保健知識於日前舉辦 生活型態醫學與過敏症以及肌少症兩項講座

紐約訊
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聯協公益會會長孔憲衡（前排左三）日前主講肌少症與三高議題，吸引公益會與溫州同鄉會會員出席聆聽。
聯協公益會會長孔憲衡（前排左三）日前主講肌少症與三高議題，吸引公益會與溫州同鄉會會員出席聆聽。

為普及保健知識，維護社區大眾健康，美國聯協公益會（United Mutual Association)於四月下旬連續兩個周末，在法拉盛舉辦「生活型態醫學與過敏症」以及「肌少症」兩項講座，由李王美麗教授暨醫師（Dr. Mary Lee-Wong）以及聯協公益會會長孔憲衡分別主講，場地則由社安隊與美國紐約溫州同鄉會提供，吸引了多位公益會會員與各界民眾出席。

先登場的主講人李王美麗醫學博士，在西奈山-伊卡恩（Icahn）醫學院任教，是臨床免疫學醫學副教授，她同時在瑪摩利醫院出任醫師。她探討自身免疫和花粉等過敏症後，提出生活型態醫學的六大支柱---吃素、堅持運動、睡好覺、用心陪伴、保持冷靜以及大愛世人等，都可望對增強免疫力，緩解病情有所助益。而孔憲衡會長在「肌少症」演講中提出五大肌少症徵兆時說，如果發生平地走路缓慢、手部握力下降、行動不便需撐扶手把、反覆跌倒以及體重減輕等現象，就有罹患肌少症的可能。孔會長也指出，肌少症可能的潛在問題有營養不足、體內發炎、胰島素抗阻、荷爾蒙失衡、粒線體障礙、維生素不足以及運動量減少等，患者須針對這些問題加以改善調理，以便早日康復。同一講座，孔會長亦講解熱門的「隱形殺手」三高---高血壓、高血糖與高血脂的話題，並推薦降三高的五大保健品，即薑黃、紅麴、納豆、黑豆與牛樟芝。他建議患者在平常膳食中，加入這五大保健元素，以利降三高保健康。

孔會長也稱，聯協公益會以「樂齡-長壽」(Happy & Healthy Longevity) 為創會標竿，其成立宗旨在於積極參與紐約華人社區的公益活動，特別是協助長者積極面對及拓展生命，養生、養心、樂齡、長壽，學習和適應新的資訊環境，實踐健康樂觀人生，並鼓勵年輕人參與服務大眾。

2015年4月30日，聯協公益會正式創會，是政府登記立案的501(C)(3)減免稅金之非牟利機構。追溯公益會的前身，原是2010年成立的「紐約聯協公益總會」 (New York United Mutual Association)。更早之前，該會改組自2006年3月成立的「紐約聯協婦女總會」(New York United Women Association)，沿革至今已有19年。該會旗下幹事均為不支薪的志願人員，目前主要幹部有名譽會長陳偉傑律師（Albert Wai-kit Chan, Ph.D.)、創會會長黎淑君(Jean Lai Tong)以及會長孔憲衡(Stanley Kung)等位。

美國聯協公益會通訊地址: P.O. Box 528295, Flushing, NY 11352，網站: www.uma-ny.org，電郵: [email protected]，電話: （929）525-7476。

聯協公益會舉辦過敏症講座，會長孔憲衡（前排右三）頒發獎牌給主講人李王美麗（前排左...
聯協公益會舉辦過敏症講座，會長孔憲衡（前排右三）頒發獎牌給主講人李王美麗（前排左三）。

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