紐約市府推出布碌崙區廉租屋-狄卡卜公地2025年6月9日申請截止
由紐約市住屋連結機構（NYC Housing Connect）所推出的布碌崙區廉租屋-狄卡卜公地(DEKALB COMMONS)，位於BEDFORD-STUYVESANT地段，現在公開接受申請入住。申請書必須蓋有2025年6月9日或之前的郵戳，上網申請提交日期也不得遲於2025年6月9日。遲交的申請書將不予受理。
這幢廉租屋為禁煙大樓，免費申請，不收經紀費。該大樓共有71個新建單位，位於639 DEKALB AVENUE, 652 DEKALB AVENUE AND 1187 FULTON STREET, BROOKLYN, NY 11216。大樓的便利設施有652 Dekalb Ave公共社區交誼廳、全樓免費上網、單車存放室、大樓後座戶外座椅區、保安攝像頭（639及652 Dekalb Ave），免費樓內上網以及保安攝像頭（1187 Fulton St）。租金含蓋享受所有便利設施之費用。出行公交有地鐵 A, C, G；公車B26, B38, B43, B44, B49, B65。
該樓是根據紐約市房屋維護暨發展局的極低與低收入可負擔計畫所興建。紐約市致力於所有社區的包容性原則，支持紐約人住在自己選擇的社區，無論他們出自哪個社區，也無論他們想要搬入哪個社區。個人或家庭只要符合市府要求的收入和家庭人口，均可申請入住該樓。合格申請人將需要符合更多的挑選標準。住在紐約市的申請人將會普遍獲得優先錄取。大樓保留5%單位給身障申請人、2%單位給視障/聽障申請人；20%單位優先給布碌崙第三社區委員會居民、5%單位給市府雇員。
目前有待申請單位的尺寸為統倉、一、二及三臥。家庭人口數1至7人，月租$556-$2,974，家庭年收入最低$22,869–$32,610，最高
109,235-$154,080。租金包含暖氣及熱水。租客負責電費，包含電爐。家庭人口含每一個即將跟你住的人，包括雙親及子女。有入住標準限制。家庭收入包括薪水、時薪、小費、社安金、兒童贍養費以及其他收入。收入準則可能有變。該樓要求申請人的最低收入，可能不適用於已有第8條款或合乎其他租金補貼的申請人。另有資產限制。
有意入住的申請人可上網或以紙本郵件申請。上網申請，請到網站 https://housingconnect.nyc.gov/PublicWeb/。紙本郵件申請，請郵寄回郵信封到: Dekalb Commons c/o CGMR Compliance Partners, PO Box 440, Wading River, NY 11792。每項開發方案，限寄一份申請，請勿重複寄出。請勿又上網又郵寄紙本申請。申請人提交多於一份申請書，可能會失去申請資格。
申請截止後，由抽籤選出申請書予以審核。如果你的申請獲選而又初步看起來合格，你會受邀繳交文件，繼續審核流程以決定你是否合格。申請人通常在申請截止後2到10個月獲得通知，請你繳交文件以證實你的家庭人口、認明家庭成員以及你的家庭收入。
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