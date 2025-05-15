紐約市府推出布碌崙區廉租屋-狄卡卜公地2025年6月9日申請截止

紐約市住屋連結機構推出布碌崙區廉租屋-狄卡卜公地，意者請務必於6月9日前申請入住（效果圖）。

由紐約市 住屋連結機構（NYC Housing Connect）所推出的布碌崙區廉租屋-狄卡卜公地(DEKALB COMMONS)，位於BEDFORD-STUYVESANT地段，現在公開接受申請入住。申請書必須蓋有2025年6月9日或之前的郵戳，上網申請提交日期也不得遲於2025年6月9日。遲交的申請書將不予受理。

這幢廉租屋為禁煙大樓，免費申請，不收經紀費。該大樓共有71個新建單位，位於639 DEKALB AVENUE, 652 DEKALB AVENUE AND 1187 FULTON STREET, BROOKLYN, NY 11216。大樓的便利設施有652 Dekalb Ave公共社區交誼廳、全樓免費上網、單車存放室、大樓後座戶外座椅區、保安攝像頭（639及652 Dekalb Ave），免費樓內上網以及保安攝像頭（1187 Fulton St）。租金 含蓋享受所有便利設施之費用。出行公交有地鐵 A, C, G；公車B26, B38, B43, B44, B49, B65。

該樓是根據紐約市房屋維護暨發展局的極低與低收入 可負擔計畫所興建。紐約市致力於所有社區的包容性原則，支持紐約人住在自己選擇的社區，無論他們出自哪個社區，也無論他們想要搬入哪個社區。個人或家庭只要符合市府要求的收入和家庭人口，均可申請入住該樓。合格申請人將需要符合更多的挑選標準。住在紐約市的申請人將會普遍獲得優先錄取。大樓保留5%單位給身障申請人、2%單位給視障/聽障申請人；20%單位優先給布碌崙第三社區委員會居民、5%單位給市府雇員。

目前有待申請單位的尺寸為統倉、一、二及三臥。家庭人口數1至7人，月租$556-$2,974，家庭年收入最低$22,869–$32,610，最高

109,235-$154,080。租金包含暖氣及熱水。租客負責電費，包含電爐。家庭人口含每一個即將跟你住的人，包括雙親及子女。有入住標準限制。家庭收入包括薪水、時薪、小費、社安金、兒童贍養費以及其他收入。收入準則可能有變。該樓要求申請人的最低收入，可能不適用於已有第8條款或合乎其他租金補貼的申請人。另有資產限制。

有意入住的申請人可上網或以紙本郵件申請。上網申請，請到網站 https://housingconnect.nyc.gov/PublicWeb/。紙本郵件申請，請郵寄回郵信封到: Dekalb Commons c/o CGMR Compliance Partners, PO Box 440, Wading River, NY 11792。每項開發方案，限寄一份申請，請勿重複寄出。請勿又上網又郵寄紙本申請。申請人提交多於一份申請書，可能會失去申請資格。

申請截止後，由抽籤選出申請書予以審核。如果你的申請獲選而又初步看起來合格，你會受邀繳交文件，繼續審核流程以決定你是否合格。申請人通常在申請截止後2到10個月獲得通知，請你繳交文件以證實你的家庭人口、認明家庭成員以及你的家庭收入。