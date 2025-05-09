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關稅政策生效致價格調升前 把握時機選購心儀的按摩椅

紐約訊
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關稅政策實施、加價前把握時機，「按摩一番」是選購按摩椅的最佳拍檔。
關稅政策實施、加價前把握時機，「按摩一番」是選購按摩椅的最佳拍檔。

隨美國徵收關稅的計劃對全球經濟造成影響，而關稅負擔可能更傾向於落在美國消費者身上，即讓消費者恐懼日常生活成本陡增，因應策略在生效前儘可能囤積儲備。按摩椅作為一種高效的家庭健康設備，正逐漸成為許多家庭的必備品，何不把握於加價及供貨短缺前選擇一款適合自己的產品呢？

自1998年創立的「按摩一番」（TheMassageChair.com），廿多年專注代理眾多國際知名品牌按摩椅，包括FUJIIRYOKI (日本富士)、D.Core、Osaki、Human Touch、Panasonic、Titan、Inada、OHCO、JPMedics、Apex、Ogawa、Synca、Luraco、Inner Balance、Cozzia、Omega、Infinity、Sharper Image、Kyota 等。無論您是尋找高端奢華的按摩椅，還是性價比高的入門款，都能滿足您的需求，作為專注於提供高品質按摩椅的專業平台（TheMassageChair.com），「按摩一番」網站上提供超過百款各種型號的按摩椅，價格由 $1,500 起，適合不同預算的消費者。

由於關稅政策導致海外製造商輸美產品價格提升，估計按摩椅等家電用品的價格在六月前加價百分之廿或以上外，且供貨亦將連帶備受影響甚至造成短缺；購買按摩椅是一項重要的投資，故需要一個值得信賴的合作夥伴，「按摩一番」擁有一支華人專業團隊，服務全美華人廿多年，真正做到童叟無欺。該公司溫馨提示民眾把握時間和機會，在生產商於六月加價之前從速洽詢下單選購。「按摩一番」客戶服務團隊由對產品瞭如指掌的按摩椅專家組成，能根據客人需求提供專業建議；無論是產品選擇、使用問題還是售後服務，都能為您提供及時且貼心的支持。「按摩一番」在紐約皇后區更設有實體陳列室，讓您親身體驗時下最熱門的按摩椅。

健康與舒適已成為現代人追求的重要目標，一台品質優秀的按摩椅能夠模擬專業按摩師的手法，通過揉捏、敲擊、指壓等方式，幫助放鬆肌肉、緩解壓力。按摩椅的氣壓按摩功能能夠促進血液循環，幫助身體更好地輸送氧氣和營養物質，通過放鬆身心，有助改善睡眠品質，還能提升整體生活品質，為自己和家人帶來一份健康與舒適的禮物！

「按摩一番」可根據閣下預算、功能需求、空間大小、品牌與售後服務等來選擇最適合自己的按摩椅。如果您在紐約地區，更歡迎預約蒞臨陳列室參觀，親身體驗各款按摩椅的魅力。「按摩一番」提供全美免費送貨、多種支付方式（信用卡、支票、電子轉賬、支付寶或微信支付）、免息分期付款、舊椅「以舊換新」優惠，以及原廠保固與終身客戶支援服務，讓您無後顧之憂，輕鬆享受健康生活！

「按摩一番」紐約皇后區按摩椅陳列室地址：85-08 Queens Blvd, 2/Fl, Elmhurst, NY 11373，歡迎致電(646)820-2228預約參觀，親身體驗按摩椅的舒適與功效；無論您是初次接觸按摩椅，或擬升級現有設備，這裡的專業人員將提供一對一的體驗導購、專業建議和貼心服務。

關稅 皇后區 華人

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