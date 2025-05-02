我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃仁勳10年來首次調薪 NVIDIA曝光驚人總年薪

認定有偏見 川普：停止贊助公共廣播電台和電視公司

長青樹痛症中西療法合璧 全方位緩解疼痛

紐約訊
聽新聞
test
0:00 /0:00

位於貝賽的「長青樹痛症診所」，以優質的服務提供全方位痛症減緩治療，並對沒有保險的人提供特別優惠。該診所有說華語的助理，可提供交通事故、意外事件相關的諮詢，治療師們以優質醫學診斷及檢查為僑胞提供治療服務。

長青樹痛症中心致力於解決民眾長期受疼痛折磨的問題，這些疼痛常見於運動後的扭拉傷，長期累積更可能導致頸椎、腰椎間盤突出及膝蓋、肩膀、腳踝等關節疼痛，嚴重影響生活品質。中心提供多元化治療方案，依據患者狀況量身打造。

物理治療是核心治療之一，透過電、水、冷熱、光、磁、運動等物理媒介，結合生理、心理、病理、解剖科學，旨在治療病患，提升活動能力，改善生活及工作功能。運動治療則由物理治療師引導患者進行適當動作和姿勢，伸展關節、強化肌肉、增進協調、減輕水腫及肌肉痙攣。

痛症治療是整合中西醫方法，應用於治療和緩解各種身體疼痛。手法治療則包含關節舒整、牽拉及放鬆等技巧，協助患者鬆弛緊張肌肉，改善關節活動障礙，減輕痛楚，恢復正常活動。

中醫治療以針灸刺激特定穴位，達到鎮痛、放鬆肌肉及關節周圍組織的效果，能增加活動度並恢復功能；常輔以中藥熱敷，加強止痛效果。按摩治療則根據臟腑經脈氣血理論，以柔和按壓手法改善經絡氣血，調整臟腑功能，達到治療目的。

這些治療方式相互配合，旨在全面解決患者的疼痛問題。物理治療和運動治療著重於恢復身體功能；痛症治療和手法治療直接針對疼痛緩解和結構調整；中醫治療和按摩治療則從整體調理身體，促進康復。

長青樹痛症中心強調個別化治療的重要性。專業團隊會詳細評估每位患者的狀況，包括疼痛的起因、部位、程度以及對日常生活和工作的影響，從而制定最適合的治療計畫。透過結合多種有效的治療方法，中心致力於幫助患者擺脫疼痛的困擾，恢復健康的生活，重拾活動能力和生活樂趣。無論是急性運動傷害後的疼痛，還是長期累積造成的慢性疼痛，長青樹痛症中心都能提供專業且全面的照護，協助患者重返無痛生活。中心以其專業的知識和豐富的經驗，成為患者擺脫疼痛、提升生活品質的可靠夥伴。

長青樹痛症中心收紅藍卡、一般保險、學生保險，對沒有保險的人有優惠。地址：42-24 213 St., 1FL, Bayside, NY 11361（Q13公車Bell Blvd下車），電話：718-225-0077、718-225-0070。

關節 保險 紅藍卡

上一則

家鄉特產恐斷炊？取消小額免稅政策 華人物流公司憂生意難做

下一則

紐約客談／華人應正視心理健康
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

美男遇車禍撞到「頭頸分離」 手術奇蹟接回斷頭撿回一命

美男遇車禍撞到「頭頸分離」 手術奇蹟接回斷頭撿回一命
小針刀療法鬆開筋膜沾黏 解肩頸痠痛、多年痼疾

小針刀療法鬆開筋膜沾黏 解肩頸痠痛、多年痼疾
磁波椅改善女性漏尿 體外震波重建男性雄風

磁波椅改善女性漏尿 體外震波重建男性雄風
「古惑仔」張耀揚棄影從商 肌肉硬漢變白髮老人

「古惑仔」張耀揚棄影從商 肌肉硬漢變白髮老人

熱門新聞

中國公民吳納新(左)、江孟英(中)和陳銘棟(右)，因涉入大型禮品卡詐欺被判刑。(新罕布夏州聯邦檢察長辦公室)

涉禮品卡詐欺為殺豬盤洗錢 3中國公民被判刑2-5年

2025-04-28 14:51
在與多個當事學生交談後，張驥遠清楚地感覺到了留學生群體中的恐慌、絕望情緒。示意圖，非新聞當事者。(美聯社)

中生學簽遭撤恐被迫離境 校方給的理由讓她絕望

2025-04-24 19:54
桑托斯25日抵達法院聆聽宣判。（路透）

前國會眾議員桑托斯詐欺、竊身分 判刑87個月…泣不成聲

2025-04-25 13:02
紐約州2026財年預算案通過，將大幅擴大稅收減免範圍，並以寄送支票的方式為紐約納稅人提供通膨退款。圖為州長霍楚4月30日舉行記者會。(州長辦公室提供)

紐約州預算減稅計畫通過 家庭報稅最多返款5000元

2025-05-01 07:31
警方出動約20名員警調查。(記者尤昱程/攝影)

紐約法拉盛劫車槍擊 1警中彈 1嫌落網1人在逃

2025-04-27 12:12
史島一名華裔青年因超速相關紀錄西雅圖入境遭扣押。圖為示意圖。(取材自CBP臉書)

紐約客談／持綠卡者入境遭扣押 移民擔驚受怕

2025-04-24 13:02

超人氣

更多 >
有高血壓問題？醫生：這5類保健食品不要吃

有高血壓問題？醫生：這5類保健食品不要吃
南韓大選震撼彈 總統候選人李在明無罪判決遭撤銷

南韓大選震撼彈 總統候選人李在明無罪判決遭撤銷
澳美客牛排館 為何能供應價廉味美牛排？

澳美客牛排館 為何能供應價廉味美牛排？
紐約州預算減稅計畫通過 家庭報稅最多返款5000元

紐約州預算減稅計畫通過 家庭報稅最多返款5000元
住加州30年赴歐探親 女子持綠卡返美被拘

住加州30年赴歐探親 女子持綠卡返美被拘