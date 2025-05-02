長青樹痛症中西療法合璧 全方位緩解疼痛

位於貝賽的「長青樹痛症診所」，以優質的服務提供全方位痛症減緩治療，並對沒有保險 的人提供特別優惠。該診所有說華語的助理，可提供交通事故、意外事件相關的諮詢，治療師們以優質醫學診斷及檢查為僑胞提供治療服務。

長青樹痛症中心致力於解決民眾長期受疼痛折磨的問題，這些疼痛常見於運動後的扭拉傷，長期累積更可能導致頸椎、腰椎間盤突出及膝蓋、肩膀、腳踝等關節 疼痛，嚴重影響生活品質。中心提供多元化治療方案，依據患者狀況量身打造。

物理治療是核心治療之一，透過電、水、冷熱、光、磁、運動等物理媒介，結合生理、心理、病理、解剖科學，旨在治療病患，提升活動能力，改善生活及工作功能。運動治療則由物理治療師引導患者進行適當動作和姿勢，伸展關節、強化肌肉、增進協調、減輕水腫及肌肉痙攣。

痛症治療是整合中西醫方法，應用於治療和緩解各種身體疼痛。手法治療則包含關節舒整、牽拉及放鬆等技巧，協助患者鬆弛緊張肌肉，改善關節活動障礙，減輕痛楚，恢復正常活動。

中醫治療以針灸刺激特定穴位，達到鎮痛、放鬆肌肉及關節周圍組織的效果，能增加活動度並恢復功能；常輔以中藥熱敷，加強止痛效果。按摩治療則根據臟腑經脈氣血理論，以柔和按壓手法改善經絡氣血，調整臟腑功能，達到治療目的。

這些治療方式相互配合，旨在全面解決患者的疼痛問題。物理治療和運動治療著重於恢復身體功能；痛症治療和手法治療直接針對疼痛緩解和結構調整；中醫治療和按摩治療則從整體調理身體，促進康復。

長青樹痛症中心強調個別化治療的重要性。專業團隊會詳細評估每位患者的狀況，包括疼痛的起因、部位、程度以及對日常生活和工作的影響，從而制定最適合的治療計畫。透過結合多種有效的治療方法，中心致力於幫助患者擺脫疼痛的困擾，恢復健康的生活，重拾活動能力和生活樂趣。無論是急性運動傷害後的疼痛，還是長期累積造成的慢性疼痛，長青樹痛症中心都能提供專業且全面的照護，協助患者重返無痛生活。中心以其專業的知識和豐富的經驗，成為患者擺脫疼痛、提升生活品質的可靠夥伴。

長青樹痛症中心收紅藍卡 、一般保險、學生保險，對沒有保險的人有優惠。地址：42-24 213 St., 1FL, Bayside, NY 11361（Q13公車Bell Blvd下車），電話：718-225-0077、718-225-0070。