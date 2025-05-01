全美亞太裔耆老中心（NAPCA）提醒亞裔女性進行骨密度篩查

圖:全美亞太裔耆老中心（NAPCA）

全美亞太裔耆老中心強烈建議亞裔 、夏威夷原住民 和太平洋島民社區中的年長者，尤其是女性，通過每年進行骨密度篩查和治療保證骨骼健康，以防止進一步骨質流失並降低骨折風險。預防和早期治療將有很大不同。

骨質疏鬆是種因骨骼脆弱且會讓骨骼更容易斷裂的疾病。 這疾病影響了約5400萬名成年人，骨質疏鬆增加了骨折、殘疾和喪失獨立性的風險。 50歲以上的女性，有半數在其一生中會經歷骨折。 每3名骨質疏鬆患者便有2名女性具有高骨折風險。由於天生骨密度較低和飲食因素影響，亞裔美國女性患骨質疏鬆的風險很高。 許多亞裔因乳糖不耐症而不食用乳製品，導致鈣攝入量較低，而乳製品是鈣的主要來源。 如果沒有足夠的鈣和維生素 D，骨骼會變得更脆弱，從而增加骨折的可能性。 儘管亞裔女性是骨質疏鬆發病率最高的群體之一，但亞裔女性更少接受骨質疏鬆的篩查或治療。

骨折是骨質疏鬆的第一個跡象，因此通常被稱為「無聲疾病」。 對於通常是家庭照顧者的老年亞裔女性來說，骨折可能會改變生活。60%的骨質疏鬆患者在骨折後無法完全恢復獨立。 許多人面臨更長的住院時間、更高的手術風險和更長的康復時間。 慢性疼痛和活動能力下降會讓孤獨、抑鬱和死亡風險增加。 研究表明，32%的人在髖部骨折後一年內死亡，10%的人在脊柱骨折後一年內死亡。

骨質疏鬆是一種嚴重的疾病，但在亞裔、夏威夷原住民和太平洋島民社區中經常被忽視。 雖然專家建議65歲及以上的女性應當進行骨密度測試，但只有不到20%的骨質疏鬆患者得到了適當的評估和治療。 根據全國健康和營養檢查調查，只有7%的絕經女性表示正在服用骨質疏鬆藥物。

NAPCA 致力於改善亞裔、夏威夷原住民和太平洋島民社區年長者的生活品質。 我們敦促所有年長者，尤其是女性，優先進行骨質疏鬆的篩查和治療，以防止進一步骨質流失並降低骨折風險。

全美亞太裔耆老中心（NAPCA）是一家非營利組織，致力於提高亞裔、夏威夷原住民和太平洋島裔（AANHPI）年長者及其家人的生活品質。 我們運營著一個專門為年長者及其照護者提供幫助的熱線，並提供五種不同語言的服務。

如果您對福利專案有任何問題，請通過以下方式聯絡全美亞太裔耆老中心（NAPCA）：

電話：（普通話）1-800-683-7427，（粵語）1-800-582-4218，（英語）1-800-336-2722

電子郵件：[email protected]

位址：NAPCA Senior Assistance Center, 1511 3rd Avenue, Suite 914, Seattle, WA 98101