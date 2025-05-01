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全美亞太裔耆老中心（NAPCA）提醒亞裔女性進行骨密度篩查

紐約訊
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圖:全美亞太裔耆老中心（NAPCA）
圖:全美亞太裔耆老中心（NAPCA）

全美亞太裔耆老中心強烈建議亞裔夏威夷原住民和太平洋島民社區中的年長者，尤其是女性，通過每年進行骨密度篩查和治療保證骨骼健康，以防止進一步骨質流失並降低骨折風險。預防和早期治療將有很大不同。

骨質疏鬆是種因骨骼脆弱且會讓骨骼更容易斷裂的疾病。 這疾病影響了約5400萬名成年人，骨質疏鬆增加了骨折、殘疾和喪失獨立性的風險。 50歲以上的女性，有半數在其一生中會經歷骨折。 每3名骨質疏鬆患者便有2名女性具有高骨折風險。由於天生骨密度較低和飲食因素影響，亞裔美國女性患骨質疏鬆的風險很高。 許多亞裔因乳糖不耐症而不食用乳製品，導致鈣攝入量較低，而乳製品是鈣的主要來源。 如果沒有足夠的鈣和維生素 D，骨骼會變得更脆弱，從而增加骨折的可能性。 儘管亞裔女性是骨質疏鬆發病率最高的群體之一，但亞裔女性更少接受骨質疏鬆的篩查或治療。

骨折是骨質疏鬆的第一個跡象，因此通常被稱為「無聲疾病」。 對於通常是家庭照顧者的老年亞裔女性來說，骨折可能會改變生活。60%的骨質疏鬆患者在骨折後無法完全恢復獨立。 許多人面臨更長的住院時間、更高的手術風險和更長的康復時間。 慢性疼痛和活動能力下降會讓孤獨、抑鬱和死亡風險增加。 研究表明，32%的人在髖部骨折後一年內死亡，10%的人在脊柱骨折後一年內死亡。

骨質疏鬆是一種嚴重的疾病，但在亞裔、夏威夷原住民和太平洋島民社區中經常被忽視。 雖然專家建議65歲及以上的女性應當進行骨密度測試，但只有不到20%的骨質疏鬆患者得到了適當的評估和治療。 根據全國健康和營養檢查調查，只有7%的絕經女性表示正在服用骨質疏鬆藥物。

NAPCA 致力於改善亞裔、夏威夷原住民和太平洋島民社區年長者的生活品質。 我們敦促所有年長者，尤其是女性，優先進行骨質疏鬆的篩查和治療，以防止進一步骨質流失並降低骨折風險。

全美亞太裔耆老中心（NAPCA）是一家非營利組織，致力於提高亞裔、夏威夷原住民和太平洋島裔（AANHPI）年長者及其家人的生活品質。 我們運營著一個專門為年長者及其照護者提供幫助的熱線，並提供五種不同語言的服務。

如果您對福利專案有任何問題，請通過以下方式聯絡全美亞太裔耆老中心（NAPCA）：

電話：（普通話）1-800-683-7427，（粵語）1-800-582-4218，（英語）1-800-336-2722

電子郵件：[email protected]

位址：NAPCA Senior Assistance Center, 1511 3rd Avenue, Suite 914, Seattle, WA 98101

亞裔 原住民 夏威夷

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