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以色列長者公民房屋局推出長者廉租屋地點在皇后區Far Rockaway 6月10日截止

紐約訊
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以色列長者公民房屋局(Israel Senior Citizens Housing)推出長者廉租屋，地點在皇后區的 1925 Seagirt Boulevard & 155 Beach 19th Street, Far Rockaway, NY 11691，即日起接受申請。所有申請人的郵件郵戳日期或網上交件日期必須是2025年6月10日或之前。這個日期之後收到的申請書將不會受理。申請書會以隨機抽籤方式選出。最多接受1,500份申請書。

這處長者住宅是根據HUD第8條規定所設置，租戶租金是以每月家庭調整後總收入的30%來計算。如今以色列長者公民房屋局正根據候補名單，接受並安排單間公寓（統倉）和一臥公寓的申請。該樓有各項便利設施，包括24小時門衛、升降機、樓內社工協調員、社區交誼廳、洗衣房、停車場（視空位而定）、走路即可購物以及前往洛克威海灘(Rockaway Beach)步道。

申請人有資格要求:（一）家庭成員限一至兩人。（二）提交申請時，至少一位申請人必須是62歲或以上。（三）申請人必須合乎收入、資產以及其他資格要求，以便決定最後是否合格。同時，申請家庭必須合乎以下收入限制: （一）一口之家： 最高年收入$56,700。（二）兩口之家： 最高年收入$64,800。收入限制會隨政府住房和城市發展部更新資料而改變。

郵件索取申請書請寄至: JASA Housing Management, c/o: Israel Senior Citizens Housing Waiting List, 247 West 37th Street, 9th Floor, New York, NY 10018；親自索取請到管理處: Management office at 155 Beach 19th Street, Far Rockaway, NY 11691 (周一至五，9 AM – 4 PM)，上網下載: jasa.org/housing。

以色列長者公民I及II是平等住屋機會供應者。由於種族、膚色、國族、宗教、性別、家庭地位、殘障或任何其他受到聯邦、州府及地方公平住屋法律所界定的歧視行為，都將遭到嚴厲禁止。

以色列 租金 皇后區

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