永安罰單處理中心 各種罰單全方位服務

服務社區超過21年的永安罰單處理中心，擁有豐富出庭經驗的專業律師、建築師團隊，為僑胞爭取權益。

位於法拉盛大學點路及41大道上的「永安罰單處理中心」，服務社區近25年，信用可靠。永安罰單處理中心專精：闖紅燈、酒後駕車、超速、行車違規及白紅黃、罰單刑事庭代辦、TLC各種疑難雜症/釣魚等，該中心律師經驗豐富、收費價格合理，讓您免出庭、免扣分、免罰款、免增保費 等。為擴大服務僑胞，除了處理一般交通罰單外，該中心新增各類罰單項目，包括行車證、駕照更新、申請鐵牌、各式各樣罰單：房屋局、消防局、環保局、衛生局及交通局TLC罰單為受罰的個人或商家爭取自身的權益，節省寶貴的時間，避開辦理罰單事宜的煩惱，無論您是否為生意的業主或是上班族，都有可能收到上述單位所開出的罰單，為了您自身的權益和節省寶貴的時間辦理最惱人的罰單事宜，永安罰單處理中心提供免費諮詢，歡迎有需要的僑胞多加利用。

永安罰單處理中心為許多僑胞成功爭取交通罰單應有的權益，保障駕照不致被吊銷，因此獲得了頗多好評，僑胞們日夜辛苦的為生活打拼，飽嚐賺錢不容易的辛勞，尤其是以汽車為謀生工具的電召、遊覽、捷運和計程車業，一張違規罰單卻可能就要了僑胞當日的工資，實在令人難以接受。永安罰單處理中心除了提醒僑胞要守法謹慎外，更會為僑胞分析罰單將帶動的影響，是否應繳錢息事或必須力爭。如果違規的事件已經發生，罰單也在所難免，僑胞可將罰單處理問題交付該中心，請專家來處理。永安罰單處理中心所擁有的專業律師、建築師們有多年的出庭經驗，站在僑胞的立場，爭取將罰單的損失降至最低！

永安罰單處理中心有專業出庭的經驗律師團隊，為僑胞爭取權益、減免記點數，保持低保險費，僑胞無需請假出庭。該中心律師團隊，專業負責，經驗豐富，會爭取將罰單的損失降至最低。除了罰單處理之外，該中心也深知移民 對法律的不完全了解和有語言的溝通困難，另提供申請煙、酒牌照及惱人的房東房客糾紛排解、報稅、移民等服務，幫助僑胞在美安家立業。地址：40-68 College Point Blvd., #2F(Dunkin Donuts對面41Ave轉角)，電話：718-321-9232、718-878-3418WECHAT微信 347-559-7197傳真：718-321-9230，EMAIL:[email protected]。