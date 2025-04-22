我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Uber One訂閱容易取消難「誤導用戶」遭FTC起訴

加州政府手頭緊 要駕駛人「留下買路財」

不開刀祛眼袋、汗管瘤、脂肪粒、臉黄瘤等皮膚問題

紐約訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
Agnes RF祛除眼袋脂肪一次治療後就可以看到改善
Agnes RF祛除眼袋脂肪一次治療後就可以看到改善

法拉盛醫美中心」引進精確、無切口的射頻手術治療 Agnes RF，該儀器被FDA指定用於皮膚和普通外科手術，因此受到各界愛美人士的關注，該中心提供以下常見問題解答Q&A如下：

問題(一):Agnes RF適用範圍？

答：祛除身體局部脂肪，包括眼袋，雙下巴以及臉部其他部位多餘脂肪，並達到緊緻收緊皮膚的效果；皮膚問題如痤瘡、汗管瘤、脂肪粒、臉黃瘤、皮贅等。

問題(二):Agnes射頻治療的優點？

答：

•精準;

•療程時間短(20-30分鐘);

•安全、可預測的技術，適用於所有皮膚類型;

•恢復時間短，無切口持久的效果

問題(三):對於Agnes射頻治療有什麼期待?

治療過程中幾乎沒有不適。治療後1-2天內可能會出現紅腫，3-10天內可能會出現合理的腫脹和瘀青，這取決於患者。大部分治療只需大約30分鐘。

問題(四):恢復時間是多少?

答:一旦治療結束，您就可以恢復正常的日常活動。Agnes射頻治療幾乎沒有恢復時間。在治療過程中，你會感到輕微的溫熱的感覺，可能會有輕微的不適。

問題(五):需要做幾次治療? 要多久才能看到好轉?

答：一次治療後就可以看到改善，但可能需要一系列一到三次治療來達到最佳效果。

法拉盛醫美中心由婦產科李綺梨醫師親自主理，李綺梨醫師在醫美領域的獨特優勢，在於她累積了27年的豐富臨床經驗，擅長聆聽且具備高度理解力，十分理解女性對於美感與信任感的重視。在私密療程上，李醫師處理各類高難度私密手術、更年期障礙治療、荷爾蒙療法等遊刃有餘；在顏值保養上，李醫師對於各類電音波、肉毒玻尿酸、黃金射頻微針等針劑類施打也都駕輕就熟。

今年才開業的法拉盛醫美中心，備有近20臺最先進的醫美儀器，其中有多臺是Cutera的儀器。Cutera總部位於美國加州，由經驗豐富的鐳射和光學工程師於1996年成立。該公司致力於開發和銷售一系列用於皮膚美容、醫療美容、外科美容的設備和技術，其產品包括皮膚緊緻、祛皺、祛斑、祛痘、脫毛、血管疾病治療等多種功能。Cutera公司的創新技術和設備包括TruSculptFlex增肌塑型、TruSculpt iD溶脂瘦身、Enlighten超皮秒、Cutera Xeo Nd: YAG laster IPL光子嫩膚、Laser Genesis紅地毯鐳射、Pico Genesis超皮秒袪斑/除疤和皮膚提亮、Secret RF（二氧化碳鐳射+黃金微針最先進射頻能量）、Juliet（erbium laser私密鐳射）、Excel V、Solera、TITAN、AviClear（全球唯一FDA認證的鐳射青春痘永久消除治療）等。這些設備被廣泛應用於醫療和美容領域，在醫療美容行業獲得了眾多專業獎項的認可，而法拉盛醫美中心是法拉盛區域獨家擁有Cutera儀器的醫美中心。

法拉盛醫美中心還提供Zimmer、LED光療抗感染和抗炎、笑氣(laughing gas)等，確保顧客能有一個安全舒適的美容過程。

Agnes RF祛除眼袋脂肪一次治療後就可以看到改善
Agnes RF祛除眼袋脂肪一次治療後就可以看到改善

法拉盛 FDA 加州

上一則

獨／法拉盛華人家遭闖空門損失數萬 還被寄上百張全新信用卡

下一則

第三屆世界和平文化節 祝賀媽祖1065歲誕辰
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

美中關稅衝擊紐約法拉盛超市、餐館

美中關稅衝擊紐約法拉盛超市、餐館
紐約市警文化共融晚會 法拉盛居民同聚

紐約市警文化共融晚會 法拉盛居民同聚
逾280件作品參賽 法拉盛詩歌節頒獎

逾280件作品參賽 法拉盛詩歌節頒獎
老成都春季全場六八折扣特惠 法拉盛最正宗川菜 不容錯過的難忘滋味

老成都春季全場六八折扣特惠 法拉盛最正宗川菜 不容錯過的難忘滋味

熱門新聞

圖為罹難者包括卡琳娜．葛洛夫父親麥可‧葛洛夫（Michael Groff，左一）醫生、卡琳娜．葛洛夫（Karenna Groff，左二）、她的母親塞尼（Joy Saini，右二）醫生及卡琳娜．葛洛夫的男友桑托羅（James Santoro，右一）。美聯社

紐約州小型飛機墜毀6死 高學歷一家4口罹難

2025-04-14 11:47
王強2年前孤身走線到紐約，現在擁有穩定的生活、一個完整的家庭。示意圖，非新聞當事者。(路透)

走線客來美兩年 紐約娶妻生子、月薪最高逾1萬元

2025-04-16 19:49
17歲少年塞卡拉當日下班欲前往19歲女子家中時，遭兇手槍擊身亡。(取自臉書)

皇后區情殺案 華裔陸戰隊員槍殺17歲少年後自盡

2025-04-14 19:48
史島一名華裔青年因超速相關紀錄西雅圖入境遭扣押。圖為示意圖。(取材自CBP臉書)

疑因超速相關紀錄 持綠卡華青入境西雅圖遭扣押

2025-04-21 07:49
紐約市現金補助政策將在本月底恢復至疫情前的規定，申請者須在工作證明、就業培訓學習證明或殘疾證明中三選其一提交，否則將失去領取資格。(本報資料圖)

紐約市低收入現金補助 28日起須提交積極求職或無法工作證明

2025-04-18 07:47
紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）。路透

「反川」檢察官涉偽造記錄騙房貸 詹樂霞家門外躲記者

2025-04-16 12:14

超人氣

更多 >
越大越高冷？「4大星座」年紀增長話變少 懶得社交

越大越高冷？「4大星座」年紀增長話變少 懶得社交
李顯龍夫人轉貼文：習近平執政12年 表現像黑幫老大

李顯龍夫人轉貼文：習近平執政12年 表現像黑幫老大
疑因超速相關紀錄 持綠卡華青入境西雅圖遭扣押

疑因超速相關紀錄 持綠卡華青入境西雅圖遭扣押
好市多味噌黑鱈魚 粉絲：堪比高檔餐廳Nobu

好市多味噌黑鱈魚 粉絲：堪比高檔餐廳Nobu
曾瘋傳是張柏芝第3胎生父…男星被PO半裸親密照 只好認了地下情

曾瘋傳是張柏芝第3胎生父…男星被PO半裸親密照 只好認了地下情