不開刀祛眼袋、汗管瘤、脂肪粒、臉黄瘤等皮膚問題

Agnes RF祛除眼袋脂肪一次治療後就可以看到改善

「法拉盛 醫美中心」引進精確、無切口的射頻手術治療 Agnes RF，該儀器被FDA 指定用於皮膚和普通外科手術，因此受到各界愛美人士的關注，該中心提供以下常見問題解答Q&A如下：

問題(一):Agnes RF適用範圍？

答：祛除身體局部脂肪，包括眼袋，雙下巴以及臉部其他部位多餘脂肪，並達到緊緻收緊皮膚的效果；皮膚問題如痤瘡、汗管瘤、脂肪粒、臉黃瘤、皮贅等。

問題(二):Agnes射頻治療的優點？

答：

•精準;

•療程時間短(20-30分鐘);

•安全、可預測的技術，適用於所有皮膚類型;

•恢復時間短，無切口持久的效果

問題(三):對於Agnes射頻治療有什麼期待?

治療過程中幾乎沒有不適。治療後1-2天內可能會出現紅腫，3-10天內可能會出現合理的腫脹和瘀青，這取決於患者。大部分治療只需大約30分鐘。

問題(四):恢復時間是多少?

答:一旦治療結束，您就可以恢復正常的日常活動。Agnes射頻治療幾乎沒有恢復時間。在治療過程中，你會感到輕微的溫熱的感覺，可能會有輕微的不適。

問題(五):需要做幾次治療? 要多久才能看到好轉?

答：一次治療後就可以看到改善，但可能需要一系列一到三次治療來達到最佳效果。

法拉盛醫美中心由婦產科李綺梨醫師親自主理，李綺梨醫師在醫美領域的獨特優勢，在於她累積了27年的豐富臨床經驗，擅長聆聽且具備高度理解力，十分理解女性對於美感與信任感的重視。在私密療程上，李醫師處理各類高難度私密手術、更年期障礙治療、荷爾蒙療法等遊刃有餘；在顏值保養上，李醫師對於各類電音波、肉毒玻尿酸、黃金射頻微針等針劑類施打也都駕輕就熟。

今年才開業的法拉盛醫美中心，備有近20臺最先進的醫美儀器，其中有多臺是Cutera的儀器。Cutera總部位於美國加州 ，由經驗豐富的鐳射和光學工程師於1996年成立。該公司致力於開發和銷售一系列用於皮膚美容、醫療美容、外科美容的設備和技術，其產品包括皮膚緊緻、祛皺、祛斑、祛痘、脫毛、血管疾病治療等多種功能。Cutera公司的創新技術和設備包括TruSculptFlex增肌塑型、TruSculpt iD溶脂瘦身、Enlighten超皮秒、Cutera Xeo Nd: YAG laster IPL光子嫩膚、Laser Genesis紅地毯鐳射、Pico Genesis超皮秒袪斑/除疤和皮膚提亮、Secret RF（二氧化碳鐳射+黃金微針最先進射頻能量）、Juliet（erbium laser私密鐳射）、Excel V、Solera、TITAN、AviClear（全球唯一FDA認證的鐳射青春痘永久消除治療）等。這些設備被廣泛應用於醫療和美容領域，在醫療美容行業獲得了眾多專業獎項的認可，而法拉盛醫美中心是法拉盛區域獨家擁有Cutera儀器的醫美中心。

法拉盛醫美中心還提供Zimmer、LED光療抗感染和抗炎、笑氣(laughing gas)等，確保顧客能有一個安全舒適的美容過程。