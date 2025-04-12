郭懷宏律師事務所：紐約華人法律服務的領航者

郭懷宏律師

郭懷宏律師事務所自2005年由郭懷宏律師創立以來，紮根紐約法拉盛，以商標、移民 及房地產 法律服務聞名，是當地少數能同時提供商標申請與訴訟的華人 律師樓。該所憑藉專業能力與多元化服務，成為華人社區值得信賴的法律支柱。郭懷宏律師畢業於台灣大學，擁有美國工業製藥學碩士、藥劑學博士、法學博士及哥倫比亞大學工商管理碩士學位。他是USPTO註冊律師，持有紐約州與新澤西州執業資格，並具備多個聯邦法院出庭資格，包括紐約東區、南區、新澤西地區及聯邦巡迴上訴法院。這些資歷奠定了他在複雜法律事務中的專業地位。

商標與專利：智慧財產權的守護者

郭懷宏律師是美國專利商標局（USPTO）註冊律師，專精於商標申請、USPTO上訴及聯邦法院訴訟。相較一般律師僅能協助申請，郭律師具備代理上訴的專業資格，成功處理多起高難度案件。本所亦針對亞馬遜平台商標侵權與下架問題提供申訴服務，近期在USPTO上訴、侵權訴訟及亞馬遜抗告中屢獲佳績，為客戶保住品牌與利益。郭律師建議，商標申請應從一開始就尋求專業指導，以避免潛在糾紛。

移民法律：複雜案件的專業支援

本所提供全面移民法律服務，特別擅長處理需豁免（Waiver）的綠卡案件、婚姻綠卡及身份調整等疑難申請。對於國際學生，本所協助身份恢復（Reinstatement），並提醒留意身份狀態，以免影響學業與長期規劃。此外，本所提供PERM勞工證及職業移民申請服務，幫助客戶在繁瑣流程中穩步前進，實現目標。

房地產法律：交易安全的堅實保障

郭律師在房地產領域經驗豐富，曾代表買方、賣方及銀行參與交易，熟知各方權益與法律細節，能確保交易順利並為客戶爭取最大利益。本所的專業服務為客戶提供安心保障。

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郭懷宏律師事務所以卓越專業與用心服務，持續為紐約華人社區提供法律支持，成為客戶事業成功的可靠後盾。