04月14日(週一):

●地球月・植感美髮計畫

Tangle Teezer x The Elk Earth Month

4/14, 9am-5pm

Location:128 Charles StreetNew York

https://www.nycforfree.co/events/

04月15日(週二):

●夢幻獨角獸月

National Unicorn Month with Unicorn Academy & FAO SCHWARZ

4/15, 10am-8pm

Location:30 Rockefeller PlazaNew York

https://www.nycforfree.co/events/

04月16日(週三)

●CJ Hendry的Keff Joons氣球展覽

Keff Joons Exhibit by CJ Hendry

4/16, 10am-5pm

Location:50 Gold StreetBrooklyn

https://www.nycforfree.co/events/

04月17日(週四)

●白蓮香飲之夜

Sip into The White Lotus with Ketel One & Tanqueray

4/17, 6pm-10pm

Location: 79-81 MacDougal St, New York

https://www.nycforfree.co/events/

04月18日(週五)

●起司狂熱派對

CHEESE RAVE: Dance ‘Til The World Melts

4/18, 8:30pm-1am

Location:592 Johnson AvenueBrooklyn

https://www.nycforfree.co/events/

04月19日(週六)

●跟著Maya做瑜伽

Yoga with Maya

4/19, 12pm

https://queenslib.org/4MvZ5

Meeting ID: 847 1780 5126

Passcode: 901283

https://www.queenslibrary.org/

04月13日(週日):

●網上阿茲海默症 互助支持小組

Virtual Alzheimer’s Support Group

4/20, 2:00pm - 4:00pm

Location:email [email protected]

https://www.queenslibrary.org/