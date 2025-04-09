06聯足球體育會將於大頸設立第五個青訓據點 4/26辦免費足球試訓及選拔課程 歡迎7~13歲兒童踴躍參加

圖:06聯足球體育會於4月26日長島大頸辦「免費試訓及選拔課程」，歡迎7~13歲兒童踴躍報名參加。

作為一個以社區為本、致力推動青少年足球發展的非牟利機構，06聯足球體育會（06 United Football Club）日前宣佈，該俱樂部計劃今年將在長島 大頸鎮（Great Neck, Long Island）開設第五個青訓據點，期望透過更多地區性資源，讓更多喜愛足球的兒童有機會接觸正規訓練，學習技術基礎，以助提升體能技巧。

06聯足球體育會自2006年成立以來，持續不懈致力於在紐約市 不同社區提供可負擔、系統化的青少年足球培訓，並強調技術基礎、團隊精神和積極的學習態度。俱樂部深知每一位小球員的成長節奏都不一樣，因此始終以耐心、尊重和因材施教的方式陪伴孩子們成長。

為了讓更多家庭了解06聯足球體育會的青訓理念與訓練環境，該俱樂部訂於4月26日（星期六）大頸北中學（Great Neck North Middle School）舉辦一場免費足球試訓及選拔課程，時間由上午10點半至下午12點半，歡迎2012年至2018年出生、對足球感興趣的兒童報名參加，男女不限，報名連結：http://www.06united.com/youth_tryouts.zh.htm。

試訓課程由該俱樂部經驗豐富的青訓教練帶領，耐心觀察孩子的基本動作協調、參與態度及對足球的熱情。試訓表現合適且有意願持續參與者，將獲安排進入對應年齡組別，進一步參與每週訓練。長島大頸地區的常規課程預計每週六上午10:30至下午12:30進行。

06聯足球體育會青訓部經理黃小姐表示：「我們從來不自詡為大型俱樂部，但一直努力在不同社區中搭建孩子們可以安心學習與成長的平台。長島大頸鎮是一個多元且充滿活力的社區，我們期待這個新青訓據點能為更多家庭提供健康、正面、有意義的課外選擇。」

目前，06聯足球體育會在紐約市已分別在布魯克林、曼哈頓、皇后區 和史坦頓島設有四個青訓據點，服務超過500名青少年學員。訓練內容除足球技術教學外，亦重視品格培養、自信心建立與團隊合作精神。該俱樂部也積極鼓勵家長參與孩子的足球旅程，與孩子共同成長。

此外，06聯足球體育會將於今夏舉辦的【06足球夏令營】，目前亦正接受報名中。夏令營課程將於暑假期間每週舉行兩次，為期八週，遍及紐約五大區。為鼓勵家庭組隊參與，更推出「五人同行，一人免費」的團報優惠，優惠截止日期為2025 年5月31日。

如欲了解「免費足球試訓及選拔課程」或「06足球夏令營」詳細相關資訊，歡迎透過以下方式聯絡洽詢，電話：(718)760-0280、電郵：[email protected]、瀏覽官網：www.06united.com。