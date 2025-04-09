老字號 168信用卡電腦公司 推出無合同、零刷卡手續費等優惠服務

圖: 168信用卡電腦公司，一站式全方位提供各行各業經營管理的所有系統和產品。

「168信用卡電腦公司」，經過近二十年的深耕社區服務商界，已榮升為北美最大的亞洲信用卡公司之一。為擴大商號服務，特別推出無合同、零刷卡費/手續費、無提前取消費用服務、$25/月等等多項優惠服務。餐飲、美甲、零售、超市等電腦系統，僅需$299-$799，包括電腦一台、印表機一台、錢箱一個。該公司服務全美，價格最優，提供售後保證，幫助店東企業主財源廣進。

168信用卡電腦公司專業全方位服務社區，一直以最新科技開發出，各種幫助商家成長的經營和管理系統和產品，提供大紐約商號全方位的商業信用卡電腦服務，其業務包括信用卡刷卡服務、POS電腦管理系統、網站建立、網站點餐、軟體發展、禮品卡積分卡、廣告推廣等。此外，其信用卡刷卡服務提供最先進的EMV晶片卡保安及假卡保險 ，適用及保障所有餐館、指甲美容店、酒莊、零售商 店、網站、電子商務等。該公司的專業開發團隊，把握時代需求並推出最新全面的電腦管理系統，一機多用；從日常的營業管理、員工管理、客戶管理，到社交管理、廣告管理、電子禮券平臺、預約管理，以及營業、客戶管理、積分、獎勵、充值、生日、節日互動、電子禮券、員工管理、打卡、提成等，一機在手、萬事無憂，讓店主經營企業如虎添翼。

該公司多年來一直提供商家最優惠價格享用POS系統，該公司系統可用IPad、Android 、Tablet無線點餐，適合堂吃外賣速食中日餐奶茶店，並有來電顯示號碼及地址、自動輸入地圖、禮品卡會員卡、做帳會計管理等。該公司亦對新老客戶提供免費體驗的服務，提供免費的樣版試用(FREE DEMO)，精通各國語言的資深專業客服人員，為商家解決使用上的問題並提供教學。該公司的餐館點餐網站，電腦化、無人手無暇無誤接單下單、接收信用卡，方便客人網上下訂單，減少接單過程中出現的任何錯誤，防止假卡，24小時直接入帳；另可保留客戶資料方便日後推廣，設有特別廣告功能，讓商家利用電郵、短信直接發送新資訊優惠券到新舊客人手中。商家提出的任何需要，該公司都可以專案開發設計特別的軟體，滿足需要。

該公司同時推出禮品卡、會員卡、積分卡，適合各行各業，歡迎洽詢更多優惠。168信用卡，電話：888-381-7888、646-703-8888；地址：41-36 College Point Blvd, 2F, Flushing, NY 11355。