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肚子咕嚕咕嚕 可能是身體在求助

紐約訊
百康仁德醫生集團腸胃肝膽胰專科醫生賀辰提醒民眾勿忽視腸鳴異常，應及時問診檢查以保健康。
百康仁德醫生集團腸胃肝膽胰專科醫生賀辰提醒民眾勿忽視腸鳴異常，應及時問診檢查以保健康。

您有沒有過這樣的尷尬時刻？在和別人見面聊天時，肚子突然發出「咕嚕咕嚕」的聲音。別以為這只是單純的「肚子餓」，其實你的腸胃可能正在發出「求助信號」！

百康仁德醫生集團（rendr）的腸胃肝膽胰專科醫生賀辰（Harry He, MD）介紹，這種「咕嚕咕嚕」的聲音叫做腸鳴音，是腸胃在消化食物時發出的聲音。一般來說，每分鐘4~5次的腸鳴音屬於正常範圍，而且聲音很小，往往要用聽筒才聽得清楚。但如果腸鳴音突然變得特別響亮，或者減弱甚至消失，都可能是身體在發出求助信號。

如果腸鳴音過於響亮、頻繁，可能有以下幾種原因：

1. 消化不良

如果你剛喝完牛奶，或吃了紅薯、豆類等容易產氣的食物，肚子就開始大聲「咕嚕咕嚕」，但身體沒有其他異常，那多半是腸胃在消化這些食物時有些費力。

如果你經常遇到這種情況，可能要考慮調整飲食了。其他容易造成腸胃脹氣的食物還包括西蘭花、洋蔥、大蒜、蘋果、西瓜、桃子、香蕉，以及各類含小麥的食品。

2. 腸道發炎或消化道出血

如果你的肚子不但咕嚕個不停，還伴隨腹痛、腹瀉，甚至大便帶血，那就不是小問題了。這可能是急性腸炎、胃腸出血，甚至是腸癌的早期信號。千萬別拖延，趕快去做檢查和治療！

3. 腸梗阻

如果腸鳴音變得異常高亢，甚至產生尖銳的高頻聲音，並伴有明顯的腹脹、腹痛、嘔吐，那可能是腸梗阻的早期信號。這種情況很少見，但一旦發生，就要緊急尋求醫療幫助，嚴重的話可能需要手術處理。

另一方面，如果腸鳴音突然減弱，甚至消失，也可能是腸梗阻導致腸道停止蠕動，或是與腹部手術、便秘等情況相關，大家都應該及時找醫生看看，找出具體原因。

賀辰醫生提醒大家，要保證膳食豐富、平衡，多吃水果蔬菜等富含膳食纖維的食物，這樣有助於腸胃健康。大家可以試著記錄每天吃下的食物，幫助找到有益自身健康，和可能造成腸胃不適的食物。另外，45歲及以上的人群應該考慮定期接受大腸癌篩檢。有腸癌家族史的朋友，更應該提早開始接受篩檢。

賀辰醫生在百康仁德旗下的四家診所看診。艾姆赫斯特百老匯大道82-55號（82-55 Broadway），預約電話：（718）362-6298；法拉盛友聯街38-08號（38-08 Union St）13A室，預約電話：（718）362-6298；布魯克林61街749號（749 61st St）402室，預約電話：（718）362-6388；史丹頓島海蘭大道2455號2455 Hylan Blvd），預約電話：（718）362-6388。

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百康仁德醫生集團腸胃肝膽胰專科醫生賀辰提醒民眾勿忽視腸鳴異常，應及時問診檢查以保健康。

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