Hi Fry新型休閒中餐品牌全新設計 貫徹現代餐飲理念

Hi Fry新型連鎖休閒中餐速食品牌的設計示意圖。

近年連鎖中餐在北美發展迅速，湧現了許多新品牌，大大提高了北美中餐速食店的水準。中餐豐富的菜品選擇、獨特的風味、深厚的文化底蘊以及優質的食材等都是競爭優勢，使得中餐在海外市場具有廣闊的發展前景。

正在大力推廣中的Hi Fry中式速食店，其核心理念是融合傳統中餐的風味與美國本地市場對便捷、快速的消費需求，以一種全新的方式為顧客提供美味而經濟實惠的用餐體驗。在這一理念的驅動下，Hi Fry運用現代化的自動化設備和精心設計的運營模式，使原本需要數名廚師及服務人員的中餐外賣店，得以在僅有兩人的團隊配置下高效運轉。在廚房環節，店內的自動炒菜機能夠精準掌握火候與調味比例，輕鬆爆炒青菜到製作宮保雞丁等多種經典中式菜餚。借助數位化的菜品管理系統，該餐館的自動炒菜機可以根據訂單情況，即時調整烹飪順序和產量，以確保餐點的新鮮度和製作效率。操作人員只需負責食材備料與簡單的設備維護，即可大大降低人工成本。同時，設備的智慧化升級將最大限度減少人為失誤，保證每一道菜餚的口味與品質高度一致。

Hi Fry中式速食店將新式中餐與互聯網化品牌運營完美結合，以精緻化、品質化、多樣化的產品，為消費者打造出全新的中餐體驗。精心構建的體系，無論是從線上的便捷點餐與推廣，還是線下舒適的就餐環境與高效服務，都旨在滿足美國主流人群對於便捷、時尚、美味中餐的需求。

Hi Fry的品牌定位---聚焦於美國的千禧一代與Z世代，其中以白領上班族為核心主體。於此同時，該餐館也將目光投向了留學生 、遊客以及部分本地居民。這些目標群體對生活品質有著一定的要求，注重消費的效率與性價比，希望在繁忙的工作與生活中，能夠快速獲得滿足味蕾與營養需求的餐品。該餐館客群定位於輕食速食範疇，以精緻多樣的點心作為核心產品，涵蓋了諸如湯包、煎餃 、油炸類小吃以及沙拉等不同類型的小吃，搭配麵食類、套餐飯類等主食，旨在精準滿足目標人群對於便捷就餐以及高性價比的強烈需求。

以簡約、現代為品牌形象的Hi Fry，強調高效、智慧和快捷。通過自動化設備，如炒菜機和AI 遠端收銀系統，實現高效運營，解決傳統中餐的勞動力問題。為了提高服務效率和降低人力成本，該餐館引進了餐廳專用機器人，具有高度的準確性和穩定性，能夠快速、準確地運轉操作。通過使用餐廳機器人，Hi Fry有效減少對人工的依賴，降低人力成本，同時提高餐廳的運營效率。

Hi Fry新型連鎖休閒中餐速食品牌加盟查詢電話： 917-650-6003。