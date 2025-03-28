我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國不買了？美國牛肉對中出口量 從2000噸驟降至54噸

柯文哲打「健康牌」失靈 貪汙案裁定再羈押禁見2個月

崔述貴駐診沐盐養生中心精治花粉過敏及流感最新病毒不適症狀

紐約訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
名中醫崔述貴教授現於法拉盛沐盐養生中心駐診，對流感及花粉過敏症治療頗具心得，提醒僑胞切勿亂服成藥，影響健康。
名中醫崔述貴教授現於法拉盛沐盐養生中心駐診，對流感及花粉過敏症治療頗具心得，提醒僑胞切勿亂服成藥，影響健康。

著名針灸中醫藥師崔述貴教授是持有紐約州執照的針灸中醫藥師，具有全美針灸、中藥特考文憑、全美推拿文憑。崔教授具56餘年臨床經驗，時序進入春季花粉季節，加上流感仍未消退，尤其流感最新病毒帶來諸多不適症狀，其針刺手法獨特，中藥配方精湛，治療效果佳。崔教授現每週一、三、五於法拉盛沐盐養生中心駐診，歡迎舊雨新知洽詢或前往。

崔教授表示，花粉過敏症中醫可分為1.風寒感冒型：藥用荊防達湯加減。2.風熱感冒型：藥用銀翹散加減。3.眼、耳、鼻、喉諸癢型：藥用消風散加減。4.聲嘶型：藥用三拗湯加減。5.鼻腔阻塞型：藥用通竅活血湯加減。6.蕁麻疹型：藥用桂枝湯加減。7.皮膚搔癢型：藥用清風散加減。8.哮喘型：藥用定喘湯合二陳湯加減。9.頭痛型：藥用半夏白述天麻湯加味。10.濕疹型：a.急性濕疹：藥用龍膽瀉肝湯合三妙丸加減。b.慢性濕疹：藥用癢血定風湯加減。11.咳嗽型：藥用六君子湯加減。12.耳鳴聽力障礙型：藥用溫膽湯加減。由於花粉過敏引發的併發症狀有諸多型態，且因個人體質而有所不同，崔教授針刺治療花粉症，手法獨特，辨症取穴，取穴少、精、準、快，針刺之後，通常具有不錯的療效。

受流感最新病毒感染會帶來更多不適，幼童與老人更易引發併發症，崔教授在此也提醒留意家中有小孩或長輩的家庭，務必做好防範措施，一旦感染也請盡速就診。平日餐飲、作息保持正常，多運動鍛鍊，養好體質可提升免疫力，降低感染機率。

崔述貴教授早期畢業於中國遼寧中醫學院醫療系，曾任職遼寧中醫學院教授、碩士研究生導師，美國環球大學及美國自由大學東方醫學系教授、博士生導師。崔教授曾為中國衛生部派遣赴義大利、科威特等許多國家從事學術交流與醫療多年，醫療技術精湛，該診所對僑胞有特別的折價優惠。

位於法拉盛的沐鹽養生中心，提供僑胞鹽療、艾灸、足療、撥筋美容等各類養生療法，促進身體排毒、排濕、排寒、排酸，達到通氣血、活筋絡等維護健康效果。歡迎有興趣的僑胞致電預約或前往體驗。

沐鹽養生中心地址：法拉盛139-07 富蘭克林大道。

崔教授駐診時間：週一、三、五(11am-5pm)，網址：www.drshuguicui.com。

沐盐養生中心營業時間：每天10am-10pm

看診預約電話：347-799-9783 / 646-696-5381

名中醫崔述貴教授現於法拉盛沐盐養生中心駐診，對流感及花粉過敏症治療頗具心得，提醒...
名中醫崔述貴教授現於法拉盛沐盐養生中心駐診，對流感及花粉過敏症治療頗具心得，提醒僑胞切勿亂服成藥，影響健康。

法拉盛 流感 併發症

上一則

紐約女分享如何潛入飯店吃免費早餐 網友砲轟：偷東西還拍片上網

下一則

周末好去處／遊樂園與女性市集為春天揭開序幕
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

取締非法攤販 黃敏儀關注人手不足

取締非法攤販 黃敏儀關注人手不足
法拉盛醫美中心Vi Peel刷酸煥膚 美國醫美界最熱門的換膚治療

法拉盛醫美中心Vi Peel刷酸煥膚 美國醫美界最熱門的換膚治療
紐約貝賽公園驚見浮屍 死者法拉盛華女

紐約貝賽公園驚見浮屍 死者法拉盛華女
紐約貝賽公園附近驚見浮屍 確認為法拉盛華女

紐約貝賽公園附近驚見浮屍 確認為法拉盛華女

熱門新聞

隨著川普政府對移民政策的收緊，華人職介所老闆表示，由於雇主擔心雇用無合法身分的移民會觸犯法律，現金工的需求大幅下降。(記者高雲兒╱攝影)

憂雇無證客被查 華人老闆不敢請現金工 勞力活沒人做

2025-03-24 07:41
原計畫翻修布碌崙86街2501號，並與市府合作興建遊民所的開發商「Sandhu Builders」，如今正面臨貸款糾紛。房地產融資公司紐約州最高法院提出止贖訴訟，希望法院允許融資方沒收該建築並將其法拍。(記者馬璿／攝影)

布碌崙86街遊民所開發商涉貸款違約 恐遭法拍

2025-03-21 06:49
盡管法拉盛仍擁有皇后區最便宜的統倉公寓，但上漲趨勢仍然很明顯。(記者高雲兒╱攝影)

紐約皇后區統倉公寓租金直漲 住客吃不消

2025-03-22 06:59
根據市警局最新消息，一名51歲女子的遺體23日早晨被發現在托騰堡公園東河水域漂浮，圖為該公園。(本報檔案照)

紐約貝賽公園附近驚見浮屍 確認為法拉盛華女

2025-03-24 14:28
為減少行人與行車事故，市府將在布朗士、皇后區、布碌崙(布魯克林)及史泰登島設立新的「區域限速區」，將列管區域車速上限將降至每小時20哩。(記者馬璿╱攝影)

交通局擴大「限速區」 4處社區限速降至20哩

2025-03-21 02:26
40路的人行道上可見一遊民大搖大擺地躺臥，另外還有賣春女子公然攬客。(記者高雲兒╱攝影)

紐約法拉盛40路賣春女滿街、遊民躺地

2025-03-24 02:29

超人氣

更多 >
退休後找份兼職工作 這7種不需要太多經驗

退休後找份兼職工作 這7種不需要太多經驗
證明「我是公民」有多難？數百萬美國人恐投不了票

證明「我是公民」有多難？數百萬美國人恐投不了票
美國入境嚴審 雙重國籍公民被帶進小黑屋「好焦慮」

美國入境嚴審 雙重國籍公民被帶進小黑屋「好焦慮」
錯輸好市多地址誤往加國 無證媽帶公民子女面臨遣返

錯輸好市多地址誤往加國 無證媽帶公民子女面臨遣返
尷尬…眼尖網友發現「小川普」書房放「這個」

尷尬…眼尖網友發現「小川普」書房放「這個」