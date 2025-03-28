崔述貴駐診沐盐養生中心精治花粉過敏及流感最新病毒不適症狀

名中醫崔述貴教授現於法拉盛沐盐養生中心駐診，對流感及花粉過敏症治療頗具心得，提醒僑胞切勿亂服成藥，影響健康。

著名針灸中醫藥師崔述貴教授是持有紐約州執照的針灸中醫藥師，具有全美針灸、中藥特考文憑、全美推拿文憑。崔教授具56餘年臨床經驗，時序進入春季花粉季節，加上流感 仍未消退，尤其流感最新病毒帶來諸多不適症狀，其針刺手法獨特，中藥配方精湛，治療效果佳。崔教授現每週一、三、五於法拉盛 沐盐養生中心駐診，歡迎舊雨新知洽詢或前往。

崔教授表示，花粉過敏症中醫可分為1.風寒感冒型：藥用荊防達湯加減。2.風熱感冒型：藥用銀翹散加減。3.眼、耳、鼻、喉諸癢型：藥用消風散加減。4.聲嘶型：藥用三拗湯加減。5.鼻腔阻塞型：藥用通竅活血湯加減。6.蕁麻疹型：藥用桂枝湯加減。7.皮膚搔癢型：藥用清風散加減。8.哮喘型：藥用定喘湯合二陳湯加減。9.頭痛型：藥用半夏白述天麻湯加味。10.濕疹型：a.急性濕疹：藥用龍膽瀉肝湯合三妙丸加減。b.慢性濕疹：藥用癢血定風湯加減。11.咳嗽型：藥用六君子湯加減。12.耳鳴聽力障礙型：藥用溫膽湯加減。由於花粉過敏引發的併發症 狀有諸多型態，且因個人體質而有所不同，崔教授針刺治療花粉症，手法獨特，辨症取穴，取穴少、精、準、快，針刺之後，通常具有不錯的療效。

受流感最新病毒感染會帶來更多不適，幼童與老人更易引發併發症，崔教授在此也提醒留意家中有小孩或長輩的家庭，務必做好防範措施，一旦感染也請盡速就診。平日餐飲、作息保持正常，多運動鍛鍊，養好體質可提升免疫力，降低感染機率。

崔述貴教授早期畢業於中國遼寧中醫學院醫療系，曾任職遼寧中醫學院教授、碩士研究生導師，美國環球大學及美國自由大學東方醫學系教授、博士生導師。崔教授曾為中國衛生部派遣赴義大利、科威特等許多國家從事學術交流與醫療多年，醫療技術精湛，該診所對僑胞有特別的折價優惠。

位於法拉盛的沐鹽養生中心，提供僑胞鹽療、艾灸、足療、撥筋美容等各類養生療法，促進身體排毒、排濕、排寒、排酸，達到通氣血、活筋絡等維護健康效果。歡迎有興趣的僑胞致電預約或前往體驗。

沐鹽養生中心地址：法拉盛139-07 富蘭克林大道。

崔教授駐診時間：週一、三、五(11am-5pm)，網址：www.drshuguicui.com。

沐盐養生中心營業時間：每天10am-10pm

看診預約電話：347-799-9783 / 646-696-5381