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法拉盛醫美中心Vi Peel刷酸煥膚 美國醫美界最熱門的換膚治療

紐約訊
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Vi Peel刷酸煥膚是美國醫美界最熱門的換膚治療
Vi Peel刷酸煥膚是美國醫美界最熱門的換膚治療

法拉盛醫美中心（Flushing Medical Spa）使用美國專業護膚知名品牌Vitality Institute（簡稱Vi）的醫療產品---Vi Peel刷酸煥膚。它是美國醫美界最熱門的刷酸換膚療程，特點是刺激性最低，同時達到淡斑、祛痘、祛皺和緊臉效果，是最好的果酸換膚治療。這項Vi煥膚技術通常用於皮膚抗衰老、改善皮膚紋理以及去除色素，治療毛髮角化和痤瘡等問題，最終達到美膚效果。

什麼是Vi Peel刷酸煥膚？Vi煥膚是中等深度的化學剝脫術，能滲透表層皮膚，也就是表皮層，到達下面的真皮層。Vi煥膚與其他的化學剝脫術一樣，通過促使老化角質層脫落，刺激角質細胞及少部分上層表皮細胞的新蛋白質的增長。Vi煥膚無刺激和危害性，可以安全的用於人體面部、胸部、眼瞼、手部、背部，同時可用於所有皮膚類型和膚色。

Vi Peels中使用的產品由多種成分組成，包括視黃酸(0.1-0.4%)、三氯乙酸(TCA，10-12%)、水楊酸(10-12%)、苯酚 (10-12%)、維生素C(Vit C 4%)等。目前有五種針對不同需求的配方，

1. VI Peel基礎版，主要針對細紋皺紋，平滑肌膚，減少曬斑老年斑；

2. VI Peel Advanced配方，會比VI Peel基礎版更強力度的去細紋皺紋，平滑肌膚，適用於成熟肌；

3. VI Peel Precision Plusjingzh精準升級版，主要針對對老年斑和曬斑等各種斑，同時有提亮膚色平滑肌膚，讓膚色更加均勻；

4. VI Peel Purify淨膚版，主要針對青春痘、痘疤、油性肌膚和堵塞毛孔。因為這款裡面添加了Benzoyl Peroxide、Kojic Acid和Hydrocortisone，所以可以更直接的針對痘痘或者正在爆發中的痘痘以及清理痘痘肌毛孔，清理堵塞毛孔，並能打開毛孔並加快新陳代謝，減少引發痘痘的細菌，減少發紅發炎症狀；

5. VI Peel Purify with Precision Plus淨膚精準升級版。這款又是上一款的升級版，減少引發成人青春痘的細菌，幫助調整膚質，淡化痘印，提亮膚色，減少感染已經紅腫現象。

法拉盛醫美中心備有15台2023最先進的醫美儀器，其中多台Cutera的儀器。Cutera的總部在美國加州，由經驗豐富的鐳射和光學工程師於1996年創立。該公司致力於開發和銷售一系列用於皮膚美容、醫療美容和外科美容的設備和技術。其產品包括皮膚緊致、去皺、去斑、去痘、脫毛、血管疾病治療等多種功能。Cutera公司的創新技術和設備包括TruSculptFlex增肌塑型、TruSculpt　iD溶脂瘦身、Enlighten超皮秒、Cutera Xeo Nd: YAG laster IPL光子嫩膚、Laser Genesis紅地毯鐳射、Pico Genesis超皮秒袪斑、除疤和皮膚提亮、Secret RF(二氧化碳鐳射+黃金微針，使用最先進的射頻能量)、Juliet (erbium laser私密鐳射）、Excel V、Solera、TITAN、AviClear（全球唯一FDA認證的鐳射青春痘永久消除治療）等。這些設備被廣泛應用於醫療和美容領域，在醫療美容行業獲得了眾多專業獎項的認可，而法拉盛醫美中心是法拉盛區域獨家擁有Cutera儀器的醫美中心。

有關詳情，請親洽

法拉盛醫美中心(Flushing Medical Spa)地址：136-20 38 Ave, #5D, Flushing, NY 11354（法拉盛飛越皇后5樓D座）。預約電話：718-539-3366，營業時間：每天上午10點至晚上7點（周日和假期需要預約）

預約電話：(718) 539-3366；營業時間：每天 10AM--7PM(周日和假期需要預約)

法拉盛 加州 FDA

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