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紐約中國民族樂團舉辦春之彩韻 2025春季音樂會

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紐約中國民族樂團鼎盛陣容。
紐約中國民族樂團鼎盛陣容。

春之彩韻，樂動心弦紐約中國民族樂團將於5月18日（星期日）下午3時，在曼哈頓Symphony Space音樂廳呈獻一場別開生面的春季音樂會。本次音樂會以“傳統與現代的交響”為主題，匯聚40多位新老團員，共同演繹跨越時空的音樂盛宴。

《春之彩韻》2025上半場涵蓋獨奏、重奏與合奏，以經典曲目展現中國民族音樂的魅力。彈撥合奏《姑蘇情》拉開序幕、二胡四重奏《採紅菱》描繪田園詩意、吹打樂《淘金令》洋溢喜慶氛圍、笛子與小樂隊《大青山下》展現北方豪情。特別邀請笙演奏家唐銘澤獨奏《晉調》，演繹山西民間音樂的獨特韻味。《茶馬》中國古代商路，促進西南民族交流，樂曲以古箏、揚琴緊張開場，胡琴、竹笛交錯，展現商販策馬翻山越嶺的景象，旋律描繪繁忙的歷史畫卷。

《春之彩韻》2025下半場由大樂隊呈現恢弘之作。《慶典序曲》營造喜慶氛圍，鮑元愷的《炎黃風情·無錫景》迎來全美首演，盧亮暉的《春》亦將在美首秀，展現春日生機。

《春之彩韻》2025音樂會由指揮高藇懷與朱麗亞音樂學院指揮Irfan Tengku聯袂執棒，並特邀原中國廣播樂團笙演奏家張志生加盟，為觀眾帶來精彩絕倫的民族音樂體驗。

紐約中國民族樂團（CMENY）是北美唯一全編制大型民族樂團，自1961年樂團成立以來堅持致力於推廣中國民族音樂。本次音樂會既是對傳統藝術的致敬，也是對現代作品的探索，呈現經典與創新的跨時空對話。

《春之彩韻》2025音樂會並得到紐約州藝術委員會、紐約市文化局等機構的大力支持，門票現已公開發售，購票網頁鏈接:https://www.symphonyspace.org/events/vp-winds-of-spring，

紐約中國民族樂團期待籍著音樂會可吸引更多年輕一代，共同推動民族音樂在海外的發展。

紐約市 紐約州 曼哈頓

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