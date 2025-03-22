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紐約華人社區福音田原博士牙科診所盛大開業豐富經驗中英雙語服務呵護口腔健康

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田原博士豐富的經驗及親切的服務為患者解決各種牙科疑難雜症。
田原博士豐富的經驗及親切的服務為患者解決各種牙科疑難雜症。

紐約華人社區近日迎來醫療領域新力量——田原牙科博士（Dr. Yuan Tian, DMD）於法拉盛正式開設專業牙科診所。田博士擁有美國頂尖牙科學院諾瓦東南大學（Nova Southeastern University）牙科博士學位及十年豐富臨床經驗，精通植牙、根管治療、牙周護理等複雜項目，同時提供烤瓷牙、美白及貼面等美學修復服務，致力為紐約多元族裔提供專業、舒適的一站式口腔健康解決方案。為回饋社區支援，診所推出限時開業優惠：即日起至本月底，新患者可享全口檢查、數位化X光片及洗牙套餐僅需 $120。此外,診所還接受大部分保險

田原博士畢業于全美知名的諾瓦東南大學牙醫學院，該校以高標準的臨床培訓及創新技術研究聞名。從業十年來，田博士深耕複雜牙科治療領域，尤其在植牙、顯微根管治療及牙周病系統管理方面積累了豐富經驗，成功幫助逾千名患者重獲健康笑容。其主理的診所配備數位化口腔掃描器、3D影像系統等先進設備，確保診療精准高效。據田原博士表示，現代牙科治療不僅需要紮實的技術，更依賴對細節的極致把控。他強調。以植牙為例，針對華人常見的骨量不足問題，診所引入骨增量技術，通過精准評估和個性化手術設計，顯著提升植體長期穩定性。而在根管治療中，高倍顯微鏡的運用可放大患處20倍以上，確保徹底清除感染組織，最大限度保留患者天然牙。

為滿足多元需求，田原牙科診所主推六大核心項目，兼顧功能修復與美學提升：1. 植牙：採用骨增量技術解決骨量不足難題，恢復咀嚼功能與面部輪廓；2. 顯微根管治療：高倍顯微鏡下精准清除感染，保留天然牙避免拔除；牙周系統治療：從深度清潔到鐳射治療，阻斷牙齦萎縮與牙齒鬆動；4. 全瓷美學修復：進口二氧化鋯冠橋，色澤通透、咬合自然；5. 冷光美白：45分鐘無痛療程，實現牙齒色階提升5-8個等級；6. 超薄貼面：0.2毫米瓷貼面矯正輕微牙縫、氟斑牙，打造明星級微笑。

作為雙語牙醫，田原博士深諳華人患者對溝通細節與人文關懷的重視。診所從預約到術後跟進全程提供中英雙語服務，並針對華人常見的牙齒矯正美學需求（如烤瓷牙、超薄貼面）及飲食習慣導致的齲齒、牙周問題，定制個性化治療方案。田原博士認為許多華人患者因語言障礙或對牙科治療的緊張感而延誤就醫，他們希望用專業技術和耐心溝通消除這些顧慮。田原牙科診所地址：法拉盛136-30 Maple Ave, Ste1H, 預約電話：718-799-0779，診所門診時間：週一至週五9AM-5PM；週六10AM-5PM.

田原博士豐富的經驗及親切的服務為患者解決各種牙科疑難雜症。
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