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任雅力醫師提供全面的痛症治療方案

紐約訊
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圖:任雅力醫師在為病人作治療
圖:任雅力醫師在為病人作治療

任雅力醫師(ALEXANDER RANCES, D.O.)在法拉盛曼哈頓開設的「紐約綜合疼痛管理中心」，為患者提供各種急慢性痛症的整體治療建議，幫助大家找到最佳治療方案。

和藹可親、待人友善的任醫師說，很多病人來我這裡做痛症治療及方案的諮詢，大多是看完家庭醫生來尋求第二方案，或在一些診所接受過痛症治療但不見好轉，更多是由別的醫生轉介。一般來說，痛症是否要做手術是一個困擾許多人的問題。任醫生說，看過片子和作出診斷之後，我會給出我最誠實的建議：注射治療或需要去做手術。如果問題很嚴重，而且試過別的方法無效，手術可能是唯一可行的方案。如果需要進行手術的病人來看我，我會如實告知，提出我專業的建議。

任醫生說，醫療技術進步神速，如超聲波、X光等，使痛症的注射治療更精準、更有效、更安全，有些治療的效果更是如手術一樣有效。當然如果必須進行手術，注射就不一定有效，在他診所，所有治療都是由他本人親自操作。他和他團隊的目標是利用經過驗證的醫學手段來提高患者的生活質量，包括針灸、物理治療、按摩、脊椎按摩療法，以及必要時的各種介入性手術。

任雅力醫師擁有麻醉學、疼痛醫學(Board Certified in Anesthesiology & Pain Management)和針灸學的特考文憑，有近 20 年治療各種疼痛病症患者的經驗。他最初學習的是中醫，很享受看到針灸的正面效果。但他意識到如果能夠將西方醫學的進步與更傳統的治療方法結合起來，患者將真正受益。他隨後申請了醫學院，被紐約理工學院整骨醫學學院錄取，在那裡他學習了整骨原理如何治療疼痛。

任雅力醫師繼續在布碌崙紐約州立大學下州分校繼續接受培訓，學習了4年的麻醉科，並在最後一年擔任首席住院醫師。隨後他在紐約大學醫學中心又繼續學習了一年，學習最先進的疼痛治療方法。

任雅力醫師診所治療項目：脊椎骨折，坐骨神經痛，椎間盤突出，各種肩、頸、臂、手及髖、膝關節痛，肩周炎，癌症疼痛，內臟、盆腔痛，手術後頑固疼痛等。以及最新的微創痛症手術，脊管減壓，脊椎骨擴張成形術，脊椎神經刺激，高頻脊椎小關節神經電療術，硬膜外和椎管內注射，脊椎關節封閉，各種神經阻滯，四肢關節注射，再生療法(血小板、幹細胞注射)，骨膠原注射等。

法拉盛診所地址：133-38 41 Rd., Suite 2N, Flushing, NY 11355。電話：718-939-5200。曼哈頓：305 7th Ave., #13C, New York, NY 10001。電話：646-647-0022。網站：www.ipmny.com

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